CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Niğde'de.

Haber : Gülara SUBAŞI - Görüntü: Ünal AYDIN

(NİĞDE) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "İnsanlar her türlü baskıya, parti üzerindeki yargı tacizlerine rağmen insanlar hem kendi iradelerine sahip çıkıyor, hem partisine sahip çıkıyor hem de seçmiş oldukları cumhurbaşkanı adayının iradesine sahip çıkıyorlar. Hakikaten Niğde'de olağanüstü bir kalabalık var, olağanüstü bir coşku var. Herkes 'bu mitinglere ne olacak' diyordu. İşte görüyorsunuz, 87'nci mitingte yağmurlu bir havada, hem meydanda dolmuş, hem çevresi dolmuş. Gördüğümüz herkes, konuştuğumuz herkes Cumhuriyet Halk Partisi'nin tereddütsüz iktidara yürüdüğünü, Özgür Özel liderliğinde söylüyor" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 87'ncisi Niğde'de düzenleniyor. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Ağbaba, Özel'in çok yoğun bir programı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Deprem bölgesindeki anma dahil olmak üzere pazartesi gününden beri deprem bölgesinde olması, deprem bölgesi sorunlarının Türkiye'ye gündemine gelmesi önemli bir şey. İktidar biliyorsunuz olmayan bir hayali Türkiye'ye satmaya çalışıyor. 11 il üzerinden bir propaganda makinesi ile deprem bölgesinde her şeyi güllük gülüsanlık göstermeye çalışıyor. Genel Başkanımız gerçekleri gösterdi" dedi."

İlk başladığı günden daha heyecanlı, daha coşkulu. İnsanlar her türlü baskıya, parti üzerindeki yargı tacizlerine rağmen insanlar hem kendi iradelerine sahip çıkıyor, hem partisine sahip çıkıyor hem de seçmiş oldukları cumhurbaşkanı adayının iradesine sahip çıkıyorlar. Hakikaten Niğde'de olağanüstü bir kalabalık var, olağanüstü bir coşku var. Herkes 'bu mitinglere ne olacak' diyordu. İşte görüyorsunuz, 87'nci mitingte yağmurlu bir havada, hem meydanda dolmuş, hem çevresi dolmuş. Önemli bir iktidar mücadelesi görüyoruz ve gördüğümüz herkes, konuştuğumuz herkes Cumhuriyet Halk Partisi'nin tereddütsüz iktidara yürüdüğünü, Özgür Özel liderliğinde söylüyor."