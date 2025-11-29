Haberler

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı... Ak Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Kurultay Salonundan Ayrıldı

Güncelleme:
CHP'nin Ankara Arena'da devam eden 39'uncu Olağan Kurultayı AK Parti adına izleyen Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Ankara Milletvekili Murat Alparslan'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in daha önce parti grubunda izlettiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tepki gösterilen videosunun izlediği sırada bulundukları locadan ayrıldı.

CHP'nin Ankara Arena'da devam eden 39'uncu Olağan Kurultayı'nı çok sayıda siyasi partiden temsilciler de takip etti. Kurultayı AK Parti adına Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile Ankara Miletvekili Murat Alparslan izledi. Elitaş ile Alparslan, Genel Başkan Özel'in daha önce parti grubunda da izlettiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından eleştirilen videosunun izlediği sırada bulundukları locadan ayrıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
