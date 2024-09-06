CHP'nin 20. Olağanüstü Kurultayı'nda Tüzük Değişiklikleri Görüşülecek

(ANKARA) - CHP'nin tüzük değişikliklerinin görüşüleceği 20'nci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin değerlendirmeler bulunan Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Biz aslında iktidara hazırlanıyoruz. Biz şu an Türkiye'yi değiştirmeye geliyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, ANKA Haber Ajansı'na tüzük kurultayı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uzun süredir kurultaya hazırlık yaptıklarını kaydeden Gökçen, "İktidar yürüyüşümüzü Sivas'tan Ankara'ya başlattık ve buraya geldik" dedi.

"Tüzükte önemli bazı değişiklikler yapmak istiyoruz" diyen Gökçen, şöyle konuştu:

"Birincisi şimdiye kadar 'ittifak halinde ön seçim yapılmaz' diye bir madde vardı, son tüzük kurultayında bu değişiklik gerçekleşmişti. Bu maddeyi kaldırıyoruz. Bunun yerine örgüt denetiminde ön seçimi yaygın olacak şekilde yapacağımız, aynı zamanda bu sandığı koyacağımız; kadın ve gençlik kotasını ciddi bir şekilde artırdığımız, kadın ve gençlik kollarının yetkilerini ciddi bir şekilde artırdığımız sürece giriyoruz.

Dönem sınırlaması gibi bazı konular gündeme gelmişti. Dijital demokratik katılım sözü vermiştik bunun alt yapısını hazırlamış olduk. Artık üyelerimiz yalnızca kurultaydan kurultaya, kongreden kongreye oy kullanmayacak.

"Katılımcılığı bambaşka bir şekilde hayata geçireceğiz"

İkinci olarak da Program Kurultayı'nın başlangıcı niteliğinde bir çalıştay yapacağız. Aynı zamanda Sosyalist Enternasyonel'in de komite toplantısı burada gerçekleşecek. Delegelerimiz burada dört temada hem Türkiye'deki sorunları ve dünyadaki sorunları tartışacaklar. 'Dünyada Türkiye nerede olmalıdır, CHP iktidarında Türkiye'yi dünyada nereye taşımalıdır?' sorularını ve bunun yöntemlerini tartışacaklar.

CHP olarak biz bir katılımcı süreç tarifliyoruz ve o katılımcı süreçte ilk başta delegelerimizin fikirlerini alarak, devamında sivil toplum örgütlerinin, uzmanların, akademisyenlerin ve halkımızın fikrini alacağız. Bizim için değişim sadece insanlarla ilgili değil demiştik gerçekten de değişimi burada başlatarak, katılımcılığı bambaşka bir şekilde hayata geçireceğiz."

"Yüzde 50 eşit temsil için bir takvim planladık"

"Bundan sonra çalışma yöntemimiz değişecek. Atatürk'ün devrimciliğini ve öngörüsünü örnek alan bir mantıkla dünya bazı şeyleri tartışıyor ve Türkiye bundan geri kalmamalı diyoruz" diyerek CHP'de kurultay sonrası değişecek olan noktalara değinen Gökçen, şunları söyledi:

"Türkiye kendi gündemine sıkışıp kalmamalı. Biz sadece Türkiye'de o günün bize dayatılan gündemini konulur pozisyonunda olamayız. Yüzde 15'lik kontenjanın gençlik ve kadın kollarında kullanılması ve bunun da çoğu seçilecek yerlerde kullanacak. Coğrafi ve meslek dağılım olacak. Biz aslında iktidara hazırlanıyoruz. Biz şu an Türkiye'yi değiştirmeye geliyoruz. TBMM'deki komisyon başkanlarımız bizden, CHP'den olacaklar. Bütün bunları birleştirdiğimiz yerde seçim öncesi aday belirleme günleri geldiğinde olabildiğince fazla sandık kurmak için yapacağız. Yüzde 50 eşit temsil için bir takvim planladık. Bu ilk kez oluyor."