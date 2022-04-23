CHP Niğde İl Başkanı Adem, 23 Nisan Töreninde, Tören Alanında İl Milli Eğitim Müdürünü, Valiye Şikayet Etti: "Devlet Protokolü Gelmeden, Tören...

ENES CAN ÖZMEN

Niğde'deki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında duyurulan saatten yarım saat önce, çelenk sunum töreni ile başladı. CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, tören alanında Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'e "Sayın Milli Eğitim Müdürümüzü size şikayet ediyorum. 'Saat 10'da tören' yazılıp; saat 9 buçukta çelenk koyma töreni yapılamaz. Devlet protokolü gelmeden, saat 9 buçukta tören başlatılıyor" dedi.

Niğde'deki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreninde, tartışma çıktı. CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün saat 10'da başlayacağını duyurduğu çelenk koyma töreninin kimseye haber verilmeden 09.30'da başlatılıp tamamlandığını açıkladı.

Adem, durumu Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'e de aktardı. Törenler sırasında, Vali Şimşek'in yanına giden İl Başkanı Adem, şunları söyledi:

"Sayın Milli Eğitim Müdürümüzü size şikayet ediyorum. 'Saat 10'da tören' yazılıp; saat 9 buçukta çelenk koyma töreni yapılamaz. Devlet protokolü gelmeden, saat 9 buçukta tören başlatılıyor. Madem öyle, davetiyeye saat 9 buçukta çelenk koyma töreni yazılır."

Adem ile Vali Şimşek'in konuşmasına İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yaşar, "Mevzuatta, milli eğitim müdürü koyar" dedi. Adem ise "Milli Eğitim Müdürlüğü koyar ama… Programı 9 buçukta başlatamazsınız. 23 Nisan'ı yok sayamazsınız" dedi. Adem, Vali Şimşek'e tekrar "Size şikayet ediyorum, Sayın Valim" dedi. Vali Şimşek ise "Sayın Başkanım, düzeltiriz inşallah" dedi.

CHP Niğde İl Başkanı Adem, daha sonra yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği törende, davetiyede yazan, programın saat 10'da başlayacağı… Ancak 9 buçukta, alelacele çelenk sunum töreni yapılıyor. Bundan ne Vali Bey'in haberi var, ne başkasının haberi var. Net olarak biliyorum, Vali Bey'in haberinin olmadığını. Çünkü saat 9 buçukta, Vali Bey'in İl Emniyet Müdürü'nün koltuklarına çocuklar oturtulup, görevleri onlara teslim edecekti. Biz de partililerimiz ile birlikte saat 9 buçukta parti binasında toplanıp, alana doğru hareket edeceğiz, dedik. Arkadaşlarım bana telefon ederek, 'program başladı çelenk sunum töreni, dediler. Allah'tan çelengimizi biraz erken göndermişiz çelek sunumunu yaptık. Ben buradan Vali Bey'e il milli eğitim müdürünü şikayet ettim. Yani program yapılıyorsa düzgün programlar yapılmalı. Programın içeriği düzgün olmalı. Saat 10'da deniliyorsa, önce çelenk sunumu yapılır; daha sonra programa devam edilir. Davetiyeye program başlangıcı 10'da yazılıp da saat 9 buçukta çelenk sunum töreni olmaz.

Bu çocuklarımızın egemenliğimizin ulusumuzun kurtuluşunun bayramı, böyle bir bayramı yok saymak ister gibi, böyle bir işe girilmesi, bence çok abes. Ben buradan Milli Eğitim Müdürü'nü şiddet ile kınıyorum. Vali Bey de umarım gereğini yapacaktır. Buradan da devlet yetkililerine sesleniyorum, bir an önce gereğini yapın. TÜGVA Başkanı oğlu diye, görevden almamazlık yapmayın. Milli Eğitim Müdürü'nün oğlu, TÜGVA Başkanı. Ondan dolayı kontenjanla da il özel idaresinde iş başı yapmıştır kendisi iki sene önce."