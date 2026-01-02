Haberler

CHP milletvekilleri Enginyurt, Beker ve Ersever, Çankırı'da lokma dağıttı

CHP milletvekilleri Enginyurt, Beker ve Ersever, Çankırı'da lokma dağıttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile Ankara milletvekilleri Adnan Beker ve Aliye Timisi Ersever, 3 Ocak Cumartesi günü düzenlenecek miting öncesi Çankırı'da lokma dağıttı, esnafı ziyaret etti.

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile Ankara milletvekilleri Adnan Beker ve Aliye Timisi Ersever, Çankırı'da lokma dağıttı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 3 Ocak Cumartesi günü Çankırı'da düzenleyeceği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesi Enginyurt, Beker ve Ersever, kentte ziyaretlerde bulundu.

Enginyurt, Beker ve Ersever, Ahmet Yesevi Camisi önünde cuma namazı sonrası Adnan Beker'in babası, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için vatandaşlara lokma ikram etti.

Beker, 2026 yılının Türkiye, Türk milleti ve tüm vatandaşlar için hayırlı, sağlıklı ve huzurlu geçmesini temenni etti.

Çankırı'da esnafı gezdiklerini, vatandaşlarla bir araya geldiklerini anlatan Beker, şunları kaydetti:

"Esnaf, emekli, çiftçi sıkıntılı. Çankırı'da çok problem var. İç Anadolu'nun her vilayetinde, Yozgat'ında, Çorum'unda, Sivas'ında, Tokat'ında, Nevşehir'inde olduğu gibi burada da göç almış başını gitmiş, kiralar yüksek. Onun için cumartesi günü saat 3'te burada mitingimiz var. Sayın Genel Başkanımız buraya gelecek, Çankırı ile buluşacak. Tüm Çankırılı hemşehrilerimi davet ediyorum. Biz üç gündür buradayız. Bizi çok güzel karşıladılar, misafir ettiler. Tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih vererek duyurdu: Trump ile görüşeceğim

Erdoğan tarih vererek duyurdu: Trump ile görüşeceğim
İsrail'den İran'daki yangını körükleyecek hamle! Art arda paylaşımlar yaptılar

Yine o ülke devrede! Komşuyu kaosa sürüklemek için düğmeye bastılar
Yürek sızlatan görüntü: Milyonlarca liralık kamu kaynağı hurda oldu

Milyonlarca liralık kamu kaynağı hurda oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme

Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme
Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürü tedavisinin ardından taburcu oldu

Mersin'de öğrencisinin tüfekle yaraladığı okul müdüründen haber var
Resmen açıklandı! Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı

Resmen açıklandı! Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme

Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme
2 aylık bebeğin açlıktan öldüğü vahşette komşu konuştu: Eve erkekler girip çıkıyordu

2 aylık bebeğin açlıktan öldüğü vahşette komşu konuştu: Erkekler...
Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia

Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın "Nişanlım" dediği Rabia