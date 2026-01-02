CHP milletvekilleri Enginyurt, Beker ve Ersever, Çankırı'da lokma dağıttı

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile Ankara milletvekilleri Adnan Beker ve Aliye Timisi Ersever, Çankırı'da lokma dağıttı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 3 Ocak Cumartesi günü Çankırı'da düzenleyeceği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesi Enginyurt, Beker ve Ersever, kentte ziyaretlerde bulundu.

Enginyurt, Beker ve Ersever, Ahmet Yesevi Camisi önünde cuma namazı sonrası Adnan Beker'in babası, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için vatandaşlara lokma ikram etti.

Beker, 2026 yılının Türkiye, Türk milleti ve tüm vatandaşlar için hayırlı, sağlıklı ve huzurlu geçmesini temenni etti.

Çankırı'da esnafı gezdiklerini, vatandaşlarla bir araya geldiklerini anlatan Beker, şunları kaydetti:

"Esnaf, emekli, çiftçi sıkıntılı. Çankırı'da çok problem var. İç Anadolu'nun her vilayetinde, Yozgat'ında, Çorum'unda, Sivas'ında, Tokat'ında, Nevşehir'inde olduğu gibi burada da göç almış başını gitmiş, kiralar yüksek. Onun için cumartesi günü saat 3'te burada mitingimiz var. Sayın Genel Başkanımız buraya gelecek, Çankırı ile buluşacak. Tüm Çankırılı hemşehrilerimi davet ediyorum. Biz üç gündür buradayız. Bizi çok güzel karşıladılar, misafir ettiler. Tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum."