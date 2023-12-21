CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Yurt Dışında Yaşayan Türkleri Yok Saymamak İçin Çağrıda Bulundu

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TBMM Genel Kurulu'nda; "Yurt dışında yaşayan 6 milyon kardeşimiz bu bütçede yok sayılmış. Lafa gelince 'Gurbetçiler ülke ekonomimize 7 milyar dolar katkı sağladı' dersiniz ama hadi gel sorunları çözelim deyince ortada yoksunuz. Gelin Türkiye'ye getirdikleri arabalarıyla telefonlarıyla ilgili çektikleri eziyetlere son verelim. Arabalar 5 yıl telefonlar süresiz kalabilsin. Yurt dışı borçlanmasıyla emekli olanlara tam zamanlı çalışma hakkını tanıyalım, onlar yabancımız değil. Gelin yurt dışındaki Türkleri yok saymayalım" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor. Bugün, Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez'in konuşmasının sonunda kalp krizi geçirmesi ve sonrasında hastanede vefat etmesi nedeniyle yarım kalan TBMM, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçelerinin görüşmeleri tamamlandı. Genel Kurul'da bugün ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçeleri görüşülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi üzerine söz alan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, şunları dile getirdi:

"KKTC YOKSA BEN BURADA YOKUM DEMEK ÇOK MU ZOR"

"Bu ülkede insanlar her gün ekmek, iş, AŞ kuyruğundayken bu milletin vergileriyle 170 ülkeye 8 milyar dolar gönderiyorsanız bu ofislerle, yardımlarla itibarımız ne kadar arttı? Ulusal çıkarlarımıza ne hizmet edildi bunu yanıtlamanız gerekir. TİKA diyoruz Türk dayanışması diyoruz kulağa güzel geliyor ama gerçek öyle değil. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi yapıldı geçen ay Astana'da. Sloganı Türk devri. Kıbrıs Türkünün tek devleti KKTC yok sayıldı. Ev sahibi Kazakistan ben istemiyorum diye gözlemci üye KKTC'yi çağırmadı. Kıbrıs Türküne bu ağır hakarete niye sesiniz çıkmıyor? Onlar Rumlardan, Ruslardan korkuyor siz kimden korkuyorsunuz. KKTC yoksa ben burada yokum demek çok mu zor?

"YUNUS EMRE KARDEŞ İMİZİN G İ DEN CANININ HESABINI B İ LE SORAMADIKTAN SONRA NEYE YARAR ONCA OF İ S, ONCA PROJE, ONCA YATIRIM"

Gazze'de katliam yapan İsrail'e karşı hangi ortak yaptırım kararı çıkarabildiniz iş birliği yaptığınız 170 ülkeden. Yanıtı koca bir sıfır. Türkiye'nin itibarı, ulusal çıkarı korunmuyorsa bu kadar para kime hangi amaçla gönderilmektedir? TİKA'nın da yardımları var. Bakın, dondurma üretim fabrikası kurmuş, sera kurmuş, hepsi iyi, güzel. Peki, biz günlerdir neyi konuşuyoruz arkadaşlarım? Motokurye arkadaşımız, Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunu konuşuyoruz. Birileri devreye girdi ve gözaltına dahi alınmadan karakoldan bırakıldı Bay Muhammed. Ama ne o ne Cumhurbaşkanı olan babası 'Ya, Türkiye'nin yaptıklarına karşı bizim yaptığımız insanlığa sığmaz' demedi, soluğu havaalanında aldı, ülkesine kaçtı. Ee, peki, arkadaşlarım, nedir, nerede sizin etkiniz, itibarınız? Yunus Emre kardeşimizin giden canının hesabını bile soramadıktan sonra neye yarar onca ofis, onca proje, onca yatırım?

"YURT DIŞI BORÇLANMASIYLA EMEKLİ OLANLARA TAM ZAMANLI ÇALIŞMA HAKKINI TANIYALIM, GELİN YURT DIŞINDAKİ TÜRKLERİ YOK SAYMAYALIM"

Yurt dışında yaşayan 6 milyon kardeşimiz bu bütçede yok sayılmış. Lafa gelince gurbetçiler ülke ekonomimize 7 milyar dolar katkı sağladı dersiniz ama hadi gel sorunları çözelim deyince ortada yoksunuz. Gelin Türkiye'ye getirdikleri arabalarıyla telefonlarıyla ilgili çektikleri eziyetlere son verelim. Arabalar 5 yıl telefonlar süresiz kalabilsin. Yurt dışı borçlanmasıyla emekli olanlara tam zamanlı çalışma hakkını tanıyalım, onlar yabancımız değil. Gelin yurt dışındaki Türkleri yok saymayalım."