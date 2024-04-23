CHP Milletvekili Tanrıkulu: Türkiye'de çocuklar baskı altında

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında, "Çocuklar Türkiye'de maalesef baskı altında. 500'den fazla çocuk anneleriyle beraber cezaevinde kalıyor. 1.5 milyona yakın çocuk, çocuk işçiliği sebebiyle emeği sömürülüyor ve istismara uğruyor. Yalnızca geçen yıl 28 çocuk iş kazalarında yaşamını yitirdi. 16 çocuk öldürüldü…100'de fazla çocuk istismara uğradı. Böyle ağır bir tablo var. Bu koşulların değişmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, Türkiye'de çocuklarla ilgili hazırladığı rapordaki verilere dikkat çekti. Tanrıkulu bir buçuk milyona yakın çocuğun çocuğun, çocuk işçiliği sebebiyle emeğinin sömürüldüğünü ve istismara uğradığını söyledi. Tanrıkulu, 500 den fazla çocuğun anneleriyle beraber cezaevinde yaşadığına da işaret etti.

Tanrıkulu mesajında şunları dile getirdi:

"Dünyada çocuklara özgülenen tek bayram 23 Nisan. 104 yıl önce Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu ve o gün Cumhuriyeti kuranlar tarafından, Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklar için bayram ilan edildi ve bu bayramı kutluyoruz. Ama hangi koşullarda kutluyoruz?

Çocuklar Türkiye'de maalesef baskı altında. 500'den fazla çocuk anneleriyle beraber cezaevinde kalıyor. 1.5 milyona yakın çocuk, çocuk işçiliği sebebiyle emeği sömürülüyor ve istismara uğruyor.

Yalnızca geçen yıl 28 çocuk iş kazalarında yaşamını yitirdi. 16 çocuk öldürüldü…100'den fazla çocuk istismara uğradı…

Böyle ağır bir tablo var. Sokakta, iş yerinde, okulda istismara uğrayan, yeterli beslenemeyen, barınma olanaklarında yoksun ve yoksunluk içerisinde de eğitime gidemeyen çalışmak zorunda kalan, sömürülen, cinsel istismara uğrayan çocuklar var.

Bu koşulların değişmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz. Ben bütün çocukların 23 Nisan Bayramını kutluyorum ve gözlerinden öpüyorum.