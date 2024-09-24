CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, Devlet Tiyatroları'ndaki İddiaları Meclis Gündemine Taşıdı

(TBMM)- CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın sanatçıları hedef alan "Çalışmayacaksanız istifa edin, Lale Devri bitti" açıklamalarının ardından sanatçı Gaye Filiz Alacacı'nın bir müfettiş tarafından sorgulandığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı kurum sanatçılarına yönelik tepki çeken "Çalışmayacaksanız istifa edin, Lale Devri bitti" açıklamalarına tepki gösteren sanatçı Gaye Filiz Alacacı, Görkem Ali Kaya adlı bir müfettiş tarafından 3 saat boyunca alıkonulduğu, telefonuna da el konulduğunu iddia etti. Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Miletvekili Orhan Sarıbal, Alacacı'nın iddiaları üzerine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.

Sarıbal, şu soruları yöneltti:

"Devlet Tiyatroları bünyesinde bugün itibarıyla hangi illerde toplam kaç sanatçı bulunmaktadır? Bu sanatçıların son 20 yılda, yıllara göre kuruma giriş oranları nedir? Devlet Tiyatroları bünyesinde Türkiye genelinde geçtiğimiz sezon kaç oyun oynanmıştır?

Genel Müdür Tamer Karadağlı bugüne kadar Devlet Tiyatroları bünyesinde herhangi bir oyunda herhangi bir rol almış mıdır? Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları'nda rol aldığı toplam oyun sayısı ne olmuştur?

Genel Müdür Karadağlı'nın yukarıda anılan sözleri kurumda yapılmış bir resmi inceleme tespit sonucu mudur? Öyle ise bu tespitler nelerdir? Genel Müdür'ün yaptırdığı bir inceleme tespit yok ise, beyanatlarının kaynağı nedir?

Bakanlığınızın, Devlet Tiyatroları kadrosunda bulunan sanatçılar ile ilgili bir inceleme tespit ve sair tasarruf talimatı olmuş mudur? Olmamış ise Genel Müdür'ün sanatçıları ilzam etmesinin maksadı nedir'Devlet Tiyatrolarında bünyesinde görevlendirilmelere direnen sanatçılar var mıdır?

'Yıllardır çalışmadığı' iddia edile sanatçılar söz konusu ise, bu sanatçıların görevlendirilmemiş olmasının nedenleri nedir? Kuruma projeler sunmuş olmasına rağmen görevlendirilmemiş sanatçı sayısı nedir?

5441 sayılı Devlet Tiyatroları Kuruluş hakkındaki kanun uyarında teşvikler Sanat Yönetim Kurulu tarafından verilmekteyken Genel Müdür Karadağlı teşvikleri kurul yerine tek başına mı tasarlamaktadır?

Genel Müdür'ün beyanatlarına Devlet Tiyatrolarında lehine tepkiler veren sanatçılara dönük kurum içi gayrı resmi ve yasadışı uygulamaları Bakanlığınızın bilgisi dahlinde midir? Buna göre 18 Eylül 2024 tarihinde Devlet Tiyatrolarında Özel Kalem makamı tarafından aranarak kendisine, anılan husus bağlamında bir müfettiş tarafından beklendiği söylenen sanatçı Gaye Filiz Alacacı'nın durumu tarafınıza iletilmiş midir?

Alacacı'yı Genel Müdür şikayeti ile sorguya çağıran Özel Kalem Ali Ceyhan isimli şahıs hangi yetki ya da talimat doğrultusunda Alacacı'nın telefonuna el koymuştur? Alacacı'nın telefonuna el konulmasını takiben, adının Görkem Ali Kaya olduğu ifade edilen bir müfettiş tarafından 3 saat boyunca alıkonulması kurumun hangi usullerine tabiidir?

Bakanlığınız bünyesinde Görkem Ali Kaya adlı bir müfettiş bulunmakta mıdır, varsa halihazırda hangi teftiş görevindedir, görevin resmi detayları nelerdir ve ne zamandır müfettişlik görevi yürütmektedir, müfettişlik görevinden önce kurumda hangi görevleri üstlenmiştir? Bakanlığınızın DT Genel Müdürlüğü'ne tevdi ettiği herhangi bir teftiş görevi var mıdır? Anılan hadiseler hakkında Bakanlığınızın tutumu ne olacaktır?"