CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in Annesi Vefat Etti

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in Annesi Vefat Etti
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in annesi Kadriye Gürel, vefat etti. Gürer, annesinin kaybını sosyal medya hesabından duyurarak duygusal bir paylaşımda bulundu. Cenaze töreninin 8 Haziran 2025 tarihinde yapılacağı belirtildi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in annesi Kadriye Gürel vefat etti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, annesi Kadriye Gürer'in hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Gürer, yaptığı paylaşımda "Ana candır. Her ana gibi benim anacığım da bizler için özeldi ve ayrılacağımı hiç düşünmediğim bir değerdi. Gece yarısından sonra onu kaybettik. Boğazım düğümlendi. Yaşamımdan çok önemli bir değer bizi bırakıp gitti. Mekanın cennet olsun canım anacığım. Sensizlik acısı yüreğimde" ifadelerini kullandı.

Ömer Fethi Gürer, annesi Kadriye Gürer'in cenazesinin İstanbul Karacaahmet'teki işlemlerinin ardından memleketi Niğde'ye götürüleceğini açıkladı. Cenaze töreninin 8 Haziran 2025 Pazar günü, Bor ilçesindeki Paşa Camii'nde öğle namazının ardından yapılacağı ve Bor Acıgöl Mezarlığı'nda defin işleminin gerçekleşeceğini bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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