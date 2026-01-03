CHP'li Beker'in şoförüne verilen cezanın gerekçesi: Silah sayılan aracı polisin üzerine sürdü

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in şoförü İrfan Aşılıoğlu'na, görevli polisin üzerine aracı sürdüğü gerekçesiyle 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan verilen 6 ay 7 gün hapis cezasının 18 bin 700 lira adli para cezasına çevrilmesine ilişkin gerekçeli karar açıklandı. Kararda, sanığın silah sayılan aracı, polisin üzerine sürdüğü belirtildi.

CHP Milletvekili Adnan Beker, şoförü İrfan Aşılıoğlu'nun kullandığı minibüsle geçen yıl 23 Nisan'da 1'inci Meclis önünde partisinin düzenlediği kutlama programına giderken, Talatpaşa Bulvarı'nda yol ulaşıma kapalı olduğu gerekçesiyle durduruldu. Milletvekili Beker ve şoförü İrfan Aşılıoğlu araçtan indi. Beker, polislerle konuştuğu sırada şoförü Aşılıoğlu tekrar direksiyona geçip, önde polis memuru Ayhan A. olduğu halde aracı hareket ettirdi. Polis memurunun şikayeti üzerine, şoför hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Aşılıoğlu, soruşturma kapsamında 24 Nisan'da 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İrfan Aşılıoğlu, Ankara 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, 4 Aralık'ta görülen karar duruşmasında 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan iyi hal indirimi uygulanarak 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, 18 bin 700 lira adli para cezasına çevrildi.

'BİLİNÇLİ ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİĞİ TESPİT EDİLDİ'

Mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçede, olay günü 23 Nisan programı kapsamında Gar Kavşağı'nda görev yapan polis memurunun, yolun araç trafiğine kapalı olduğunu sanığa bildirmesine rağmen, sanığın kullandığı araçla bariyerlerle kapalı alandan geçmek istediği belirtildi. Çıkan tartışmanın ardından polis memurunun aracın gitmesini engellemek amacıyla önünde durmasına karşın, sanığın aracını kasten polisin üzerine sürdüğü ifade edildi. Sanığın aracıyla polis memuruna hafif şekilde çarparak yaralanmasına neden olduğu, alınan doktor raporuna göre yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte olduğu aktarıldı. Olay anına ilişkin kamera görüntülerinin bilirkişi tarafından incelendiği, görüntülerde sanığın silah sayılan aracı kasten polis memurunun üzerine sürdüğünün ve çarpmanın bilinçli şekilde gerçekleştiğinin tespit edildiği kaydedildi. Tüm dosya kapsamı, tutanaklar, tanık beyanları, sanık savunması ve kamera kayıtları birlikte değerlendirildiğinde, sanığın görevini yapan polis memuruna karşı silah sayılan araçla 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçunu işlediğinin sabit olduğu, bu nedenle cezalandırılmasına karar verildiği belirtildi.