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CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'a tepki gösterdi

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un Fenerbahçe kongresine ilişkin açıklamalarına tepki gösteren CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, 'Mehmet Uçum konuşuyor, saray cazgırı gibi her şeye müdahale ediyor. Bir konuda da bir fikrin olmasın. Hemen her konuya müdahale ediyorsun neden? Çünkü bu şımarıklık. Bu tek adam sistemi dediğimiz işte bu' dedi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum"un Fenerbahçe kongresine ilişkin açıklamalarına tepki gösteren CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Mehmet Uçum konuşuyor, saray cazgırı gibi her şeye müdahale ediyor. Bir konuda da bir fikrin olmasın. Hemen her konuya müdahale ediyorsun neden? Çünkü bu şımarıklık. Bu tek adam sistemi dediğimiz işte bu" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Fenerbahçe'nin ligi ikinci sırada kapatmasının ardından kulübün olağan seçimli genel kurulunu işaret ederek "Fenerbahçe camiası asla unutmayacak. Fenerbahçe'nin yükselişi önümüzdeki genel kuruldan itibaren başlayacak" demişti. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un konuya dair açıklamasına tepki gösterdi.

Adıgüzel şunları söyledi:

"Hemen her konuda fikri var. Hukuka karışıyor, AK Parti'nin iç işlerine karışıyor, AK Parti'nin büyüklerine ayar veriyor, şimdi de spor camiasına ve Fenerbahçe'ye ayar veriyor. Hatta o kadar ileri gidiyor ki 'Ali Koç takımı şampiyon yapmamak için aday oluyor' diyor. Bu kadar ileri gidiyor. Bence gelinen durum itibariyle Ali Koç'a oy vermek istemeyen kesimleri de bu açıklama ile Ali Koç'a yönlendiriyor. Yaptığı şey Ali Koç'un aleyhine mi yoksa lehine mi oluyor o tartışılır. Mehmet Uçum bu sistemin bir tek adam sistemi olduğunu hiçbir şekilde inkar etmiyor. Erdoğan'ın olmadığı yerlerde o devreye giriyor. Hatta bazen Erdoğan'dan da öne atlıyor. Her şeye müdahale edip belirleyici olmaya çalışıyor. Zaten bu sistemin özelliği bu. Mesela İran Cumhurbaşkanı kazasında helikopter enkazının bulunması için Akıncı gidiyor ve bir operasyon yapılıyor. Konu ile ilgili Dışişleri Bakanlığı veya Milli Savunma Bakanlığı açıklama yapacağına hiçbir kamu görevi olmayan Bayraktar konuşuyor. Çünkü burası Muz Cumhuriyeti. ABD'de böyle bir açıklamayı General Motors'un direktörünün yaptığını gördünüz mü? Biz eleştirdikten günler sonra Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geliyor. Neden? Çünkü burası Muz Cumhuriyeti."

"Her yere her şeye ayar veriliyor"

"Çay taban fiyatı açıklanıyor. Normalde Tarım Bakanı veya Erdoğan'ın açıklaması lazım. Ama kamu eliyle değil Rize Ticaret Borsası Başkanı Erdoğan'ın kuzeni açıklıyor. Yani özel bir firma sahibi açıklamış oluyor. Neden? Çünkü burası Muz Cumhuriyeti. Böyle bir ortamda Mehmet Uçum konuşuyor. Saray cazgırı gibi her şeye müdahale ediyor. Bir konuda da bir fikrin olmasın. Hemen her konuya müdahale ediyorsun neden? Çünkü bu şımarıklık. Bu tek adam sistemi dediğimiz işte bu. ya Erdoğan'ın akrabaları konuşuyor ya da yanındakiler konuşuyor. Her yere her şeye ayar veriliyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

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