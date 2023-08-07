CHP Milletvekili Mühip Kanko: Kocaeli Derince'deki TMO silolarında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama

CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, Kocaeli Derince'de Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Patlamada 12 kişi yaralandı ve 3 kişinin durumu ağır. Kanko, yetkilileri patlamanın nedenlerini açıklamaya davet etti.

CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, Kocaeli Derince'de Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında meydana gelen patlamaya ilişkin, "12 tane yaralı olduğunu öğrenince hastanede yaralılarımızı ziyaret ettim. Maalesef yaralılarımızdan 3 tanesinin durumu ağır. Bunların tedavileri halen devam etmekte. Yetkilileri oluşan patlamaların nedenlerini açıklamaya davet ediyorum" dedi.

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki TMO silolarında bugün saat 14.40'ta patlama meydana geldi. Patlamada 12 kişi yaralandı. CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, patlamaya ilişkin şunları söyledi:

"YARALILARIMIZDAN 3 TANESİNİN DURUMU AĞIR"

"Bugün Derince Limanı'nda oluşan patlamanın ardından bölgeye gittim. Bölgedeki yetkililerden bilgi aldım. Aldığım bilgilere göre; TMO'ya ait silolarda gaz sıkışması nedeniyle bir patlama olduğu belirtildi. Daha sonra 12 tane yaralı olduğunu öğrenince hastanede yaralılarımızı ziyaret ettim. Maalesef yaralılarımızdan 3 tanesinin durumu ağır. Bunların tedavileri halen devam etmekte.

"YETKİLİLERİ OLUŞAN PATLAMANIN NEDENLERİNİ AÇIKLAMAYA DAVET EDİYORUM"

Bu patlama olduktan sonra vatandaşlarımızdan oldukça fazla miktarda telefon aldım. Gelen telefonların nedenleri ise özellikle son günde oluşan orman yangınları, fabrika patlamaları, silo patlamaları, tarlalarda oluşan yangınlar acaba Türkiye'de bir gıda krizinin tetiklenmesine mi çalışıldığı yönünde soru işaretleri vardı. Yetkilileri bu soru işaretlerini gidermeye ve oluşan patlamaların nedenlerini açıklamaya davet ediyorum."