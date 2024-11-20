CHP Milletvekili Kara'dan İçişleri Bakanı'na Depremzedelerle İlgili Tepki

(TBMM) - CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe görüşmelerinde; "13 Kasım 2024 tarihi itibarıyla 30'u çocuk, 45'i yetişkin olmak üzere toplam 75 depremzedenin arama çalışmaları devam ediyor" diyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "Benim elimde 142 kişilik liste var. İçerisinde çocuklar var" yanıtını verdi. Kara, 142 kişilik listeyi isteyen Bakan Yerlikaya'ya "Bu konuda kamuoyunu aydınlatırsanız memnun oluruz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sabah bütçe sunumunda, 6 Şubat depremlerinde 75 depremzedenin arama çalışmalarının devam ettiğini söylemişti. Depremlerde 53 bin 725 kişinin hayatını kaybettiğini ve 107 bin 213 kişinin yaralandığını belirten Yerlikaya, "Depremden sonra 161'i çocuk, 379'u yetişkin 540 depremzede hakkında kayıp müracaatı yapıldı. Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, DNA eşleşmesi, ölüm tespiti ve ölüm karinesi düzenlendi. Bu çalışmalar sonrası 13 Kasım 2024 tarihi itibarıyla 30'u çocuk, 45'i yetişkin olmak üzere toplam 75 depremzedenin arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmaları devam eden 75 depremzedenin 50'si Türk vatandaşı, 25'i yabancı uyrukludur" demişti.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada "Bugün demişsiniz ki 75 yurttaşımız kayıp, benim elimde 142 kişilik liste var. Eğer bunu almak isterseniz size takdim etmek isterim. Belki bizim kaçırdığımız bir şey vardır. Bunlar bizim topladığımız rakamlar. İçerisinde çocuklar var" diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, 142 kişilik listeyi istediği sırada CHP'li Kara, "Bu konuda kamuoyunu aydınlatırsanız memnun oluruz" dedi.