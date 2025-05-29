CHP Milletvekili Halıcı'dan Çankırı Üniversitesi'nde Usulsüzlük İddialarına Tepki

CHP Milletvekili Halıcı'dan Çankırı Üniversitesi'nde Usulsüzlük İddialarına Tepki
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CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde eski rektöre yapılan yüksek döner sermaye ödemeleri hakkında TBMM'ye soru önergesi sundu. Halıcı, üniversitelerin bilim merkezleri olması gerektiğine dikkat çekerek bakanlıktan kapsamlı bir soruşturma talep etti.

(ANKARA) - CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde eski Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi'ye dört yıl boyunca döner sermayeden aylık 1 milyon 200 bin TL'yi aşan ödemeler yapıldığı iddiasına ilişkin TBMM Başkanlığı'na Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi sundu. Halıcı yaptığı açıklamada, "Üniversiteler arpalığa dönüştürülemez. Bakanlığın derhal kapsamlı bir soruşturma başlatması şart. Konuyu rektörü emekli ederek kapatamazlar" ifadesini kullandı.

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde eski Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi'ye dört yıl boyunca döner sermayeden aylık 1 milyon 200 bin TL'yi aşan ödemeler yapıldığı iddiasını Meclis gündemine taşıdı. Halıcı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yazılı olarak yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Halıcı'nın önergesinde üniversite döner sermayesinden gelen gelirlerin kişisel menfaat için usulsüz kullanıldığı, buna itiraz eden personelin cezalandırıldığı ve katkı sağlayan akademisyenlere ödeme yapılmadığı yönündeki ciddi bulgulara da dikkat çekildi.

Halıcı, uygulamaya karşı çıkan personelin görevden alındığını ya da pasif görevlere çekildiğini vurguladı. Halıcı, üniversitelerin özgür bilim merkezleri olması gerektiğini belirterek, "Üniversiteler bilim ve liyakat merkezleri olmalıdır, kişisel çıkar aracı değil. Bu tür çarpıcı iddialar tüm detaylarıyla araştırılmadan üzeri örtülemez. Üniversiteler arpalığa dönüştürülemez. Bakanlığın derhal kapsamlı bir soruşturma başlatması şart. Konuyu rektörü emekli ederek kapatamazlar" ifadelerini kullandı.

Halıcı'nın önergesindeki sorular şöyle:

-Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü'ne 4 yıl boyunca yapılan döner sermaye ödemeleri ne kadar tutmuştur? Bu ödemelerin yasal dayanağı nedir?

-İlgili ödemeler, üniversitenin hangi gelir kalemlerinden karşılanmıştır?

-Döner sermayeden rektöre yapılan ödemelerde kanunun belirlediği tavan sınır aşıldıysa, bu durumdan haberdar olunmuş mudur? Herhangi bir idari veya hukuki inceleme başlatılmış mıdır?

-Döner sermaye işletme müdürlüğü görevinden alınan ve sonrasında emekli olan personelin durumu araştırılmış mıdır? Bu personelin görev değişikliği gerekçesi nedir?

-2021 sonrası, üniversite döner sermayesine katkıda bulunan akademisyenlere neden ödeme yapılmamıştır? Bu konuyla ilgili bir soruşturma başlatılmış mıdır?

-Görevden alınan rektör hakkında adli ya da idari bir süreç başlatılmış mıdır? Başlatıldıysa ne aşamadadır? Başlatılmadıysa neden başlatılmamıştır?

-Bu tür usulsüzlüklerin diğer üniversitelerde de yaşanma riskine karşı ne tür denetim ve kontrol mekanizmaları uygulanmaktadır?

Kaynak: ANKA / Güncel
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