CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi Kazada Yaralandı

CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi Kazada Yaralandı
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Çanakkale'de, CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin içinde bulunduğu otomobilin başka bir otomobille çarpıştığı kazada, İlgezdi hafif sıyrıklarla atlattı. Kazada diğer araçta bulunan bir kişi yaralandı.

ÇANAKKALE'de, CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin bulunduğu otomobil, bir başka otomobille çarpıştı. İlgezdi'nin hafif sıyrıklarla atlattığı kazada diğer araçta bulunan araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.50 sıralarında Troya Caddesi'nde meydana geldi. CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin içinde bulunduğu 34 KUR 240 plakalı otomobil ile 17 AGJ 384 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sırasında kaldırıma savrulan 17 AGJ 384 plakalı otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Ankara'ya seyahati için havalimanına giden İlgezdi'nin ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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