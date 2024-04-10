Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Bakanın Giyim Yardımı Rakamlarını Eleştirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, "Kıyafetler için devletçe memurlara ödeneceği açıklanan rakamlar, Bakanının dünyadan haberi olmadığını kanıtlıyor. 13,07 liraya çorap, 92,67 liraya gömlek, 677,09'a palto fiyatı belirleyen Bakanlığa sorarlar; 2024 yılında bir sıfır attınız da haberimiz mi olmadı? ya da siz hangi yılın fiyatlarını baz alarak bu rakamları belirlediniz? 2002'yi mi Ülkemiz tarihinde ilk kez kurumların avans giyim yardımlarından daha düşük bir giyim yardımı yönetmeliğine imza atan bakanı tarih bir kez daha yazacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzasıyla yayımlanan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği ile 2024 giyim yardımları belli oldu. CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. İlgezdi'nin açıklaması şöyle:

"Kıyafetler için devletçe memurlara ödeneceği açıklanan rakamlar, Bakanının dünyadan haberi olmadığını kanıtlıyor. Bakanlıklar personellerine takım elbise için 677,09 lira ödeyecek. Ayakkabı için ise 191,06 lira lütfetmiş Sayın Bakan. Fiyat karşılaştırma sitelerinde en düşük takım elbise fiyatı, bakanlığın ödeyeceğinin iki katından fazla. İnsanların aklıyla alay eden Sayın Bakana açık çağrımdır: Maliye giyim marketi kurun ve bu fiyatlardan satış yapın. Bakanlığın 2024 Giyim Yardımı Yönetmeliğinde belirlenen fiyatlar kara komedi. TÜİK'in gıda fiyatları gibi, Hazine Maliye Bakanlığının da giyim fiyatları açıkça insanlarımızla alay etmek için açıklanmış rakamlar. 13,07 liraya çorap, 92,67 liraya gömlek, 677,09'a palto fiyatı belirleyen Bakanlığa sorarlar; 2024 yılında bir sıfır attınız da haberimiz mi olmadı? ya da siz hangi yılın fiyatlarını baz alarak bu rakamları belirlediniz? 2002'yi mi?

2024 yılı için avans giyim yardımı veren kurumlarsa Bakan imzalı yönetmeliğin üzerinde giyim yardımı avansı verdikleri için paraları memurlardan geri istemeye başladı. Ülkemiz tarihinde ilk kez kurumların avans giyim yardımlarından daha düşük bir giyim yardımı yönetmeliğine imza atan bakanı tarih bir kez daha yazacak. Her sene ocak-nisan arası giyim yardımı avansı veren kurumlar personeline resmi yazı yazarak yönetmeliğe göre belirlenen fiyatlar üzerinden giyim yardımlarını geri istemeye başladılar. Bakanlığın belirlediği fiyatlara bir çöp alınamazken diğer taraftan da bu avans iadesi de başlı başına bir rezalettir."

Kaynak: ANKA / Güncel

Gamze Akkuş İlgezdi Mehmet Şimşek Milletvekili İstanbul Maliye Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

10 Nisan TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 10 Nisan Çarşamba ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 10 Nisan günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 2024 Yerel Seçimlerde en başarılı milletvekilleri açıklandı! AK Parti, CHP, MHP ve DEM Parti'li milletvekilleri kimler? Bayramda eczaneler açık mı, kapalı mı 2024? Ramazan Bayramında hastaneler ve eczaneler çalışıyor mu? BAYRAM MESAJLARI RESİMLİ 2024 | Ramazan Bayramı Sözleri ve Mesajları! En güzel, Dualı, Anlamlı, Kısa Bayram Mesajları… Bayramda yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller bayramda hava nasıl? Ramazan Bayramı 1.2.3. gün hava durumu! Samsun bayram namazı saat kaçta 2024? Samsun bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Kayseri bayram namazı saat kaçta 2024? Kayseri bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Manisa bayram namazı saat kaçta 2024? Manisa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Kocaeli bayram namazı saat kaçta 2024? Kocaeli bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Şanlıurfa bayram namazı saat kaçta 2024? Şanlıurfa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Konya bayram namazı saat kaçta 2024? Konya bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Bursa bayram namazı saat kaçta 2024? Bursa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı İzmir bayram namazı saat kaçta 2024? İzmir bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Ankara bayram namazı saat kaçta 2024? Ankara bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title