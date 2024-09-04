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CHP Milletvekili Cumhur Uzun, gazeteci Murat Ağırel'in ölüm tehdidi alması üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı göreve çağırdı

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CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, gazeteci Murat Ağırel'in ölüm tehdidi aldığına dair paylaşımı üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı göreve çağırdı.

(ANKARA) - CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, gazeteci Murat Ağırel'in ölüm tehdidi aldığına ve kendisini öldürme işinin ihale edildiğine dair paylaşımı üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı göreve çağırdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Uzun, "Bu saatten sonra Ağırel'in burnu dahi kanasa sorumlusu iktidar ve Bakan Yerlikaya olacaktır" dedi.

Uzun gazeteci Murat Ağırel'in ölüm tehdidi almasıyla ilgili yaptığı açıklamada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı göreve çağırdı. Uzun "Ülkemizin yetiştirdiği saygın gazetecilerinden Sayın Murat Ağırel daha önce de defalarca tehdit edildiğini kamuoyu ile paylaşmıştı. Dün yaptığı sosyal medya paylaşımında konuşan yüzü kapalı bir şahıs tarafından adeta Ağırel'i öldürmeleri için birileri tarafından ihaleye çıkıldığını iddia etti. İçişleri Bakanlığı bu iddiaları çok büyük bir titizlikle değerlendirmeli ve gerekli bütün önlemleri acilen almalıdır" dedi.

"Konuşan ve sorgulayan herkes bir şekilde susturulmak isteniyor"

Türkiye'de konuşan ve sorgulayan herkesin susturulmak istendiğini dile getiren Uzun, "İktidar baskısını artırırken birçok gazeteciyi ve muhalifi hapse atıyor, kendisine muhalif olan hemen herkesi düşmanlaştırıyor. Diğer bir yandan yönetilemeyen Türkiye'nin sokaklarında illegal oluşumlar artıyor ve ülkemiz her geçen gün daha güvensiz hale geliyor. Sokak röportajında fikir beyan edenler tutuklanıp cezaevine gönderilirken, birçok suçtan aranan binlerce insan sokaklarda elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Siyasi iradeden ve yönetim boşluğundan alınan güç ile sokak ortasında infazlar düzenleniyor, topluma mal olmuş sanatçılar, gazeteciler ve yazarlar tehdit ve hakaretlere maruz kalıyor. Sayın Ağırel bunun son örneğidir. Bu saatten sonra Ağırel'in burnu dahi kanasa sorumlusu iktidar ve Bakan Yerlikaya olacaktır" diye konuştu.

"Tehdide dair bakanlığınızca yürütülen bir soruşturma bulunmakta mıdır?"

Cumhur Uzun, yanıtlaması istemiyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya şu soruları yöneltti:

"Murat Ağırel'in sosyal medya hesabından paylaştığı videoda bahsedilen tehdide dair bakanlığınızca yürütülen bir soruşturma bulunmakta mıdır?

Murat Ağırel daha önce de defalarca tehdit edildiğini, takip edildiğini ve evinin önünde bazı şüpheli şahısların dolaştığını kamuoyu ile paylaşmıştır. Bu iddialara dair bakanlığınızca bugüne kadar yapılan çalışmalar nelerdir?

Sayın Ağırel'e tehdit ve takipten bugüne kadar gözaltına alınan ve tutuklanan kaç kişi bulunmaktadır?

Murat Ağırel'i korumak için bakanlığınızca görevlendirme yapılmış mıdır? Kendisine koruma tahsis edilmiş midir? Bunca tehdit sonrası tarafınızca sayın Murat Ağırel ile hiç irtibata geçilmiş midir?"

Kaynak: ANKA / Güncel

İçişleri Bakanı Murat Ağırel Milletvekili Politika Güncel Muğla

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