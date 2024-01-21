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CHP Milletvekili Ayhan Barut, Ormanların Yok Edilmesine Karşı Çıkıyor

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CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, 13 ilde, 6 milyon metrekareden fazla orman vasıflı alanın orman sınırları dışına çıkartılmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararını eleştirerek, ormanların korunması gerektiğini vurguladı.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, 13 ilde, 6 milyon metrekareden fazla orman vasıflı alanın orman sınırları dışına çıkartılmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararını eleştirerek, "Ormanları yok edecek bu kararın geri çekilmesini istiyoruz. Talanda, rant hırsıyla doğa katliamında sınır tanımayan AKP iktidarına sandıkta hesap soracağız. Yok edilmek istenen yaşama, çevreye, doğamıza, havamıza, suyumuza, topraklarımıza ve ormanlarımıza sahip çıkacağız. Onlara rağmen başaracağız. Ormanlara kıymayın efendiler, katliam kararı geri çekilsin" dedi.

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, 13 ilde 6 milyon metrekareden fazla orman vasıflı alanın orman sınırları dışına çıkarılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararını eleştirdi. Barut yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Talan ve rant hırsıyla hareket eden AKP iktidarının 8119 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Bingöl, Bursa, Elazığ, Eskişehir, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sinop, Tokat ve Zonguldak'ta toplam 6 milyon 74 bin 411 metrekare orman arazisinin orman sınırları dışına çıkarmasına seyirci kalınmaması gerekiyor. Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı yönündeki ibare uygulamada geçersiz kalacak. Geçmişte yaşanan örneklerde olduğu gibi talana ve ranta açılan orman ve tarım alanlarına bir daha kavuşamıyoruz. Bu ibareyi toplum tepkisi olmasın diye koyuyorlar ve pratikte bunun gereği hiç yapılmıyor. Ormanları yok edecek bu kararın geri çekilmesini istiyoruz.

"DEĞERLERİMİZİ AKP'DEN MUTLAKA KORUYACAĞIZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verilerine göre, sadece bu yılın ocak ayı içinde 537 proje için ÇED süreci başlatıldı. 13 Aralık 2023 tarihinde de 11 ilde yüz binlerce dönüm alan madenler için orman sınırı dışına çıkarıldı. Madenlere, hidroelektrik santralleri projelerine ve imar düzenlemelerine kurban edilecek meralarımızı, ormanlarımızı, çayırlarımızı, tarım alanlarımızı, derelerimizi AKP'nin saldırılarına karşı savunmayı sürdüreceğiz. Onların rant ve talan hırsına karşı bizim de yaşamı savunmak görevimizdir. Değerlerimizi AKP'den mutlaka koruyacağız. Talanda, rant hırsıyla doğa katliamında sınır tanımayan AKP iktidarına sandıkta hesap soracağız. Yok edilmek istenen yaşama, çevreye, doğamıza, havamıza, suyumuza, topraklarımıza ve ormanlarımıza sahip çıkacağız. Onlara rağmen başaracağız."

Çevresiyle, doğasıyla, insanıyla, eğitimi ve kültürel dokusuyla birlikte, daha yaşanabilir bir Türkiye yaratmak mümkünken, en insani talepler ve evrensel haklar AKP'nin rant hırsı ve talan anlayışıyla yok sayılıyor. Talan, rant ve yapılaşma uğruna kesilen ağaçlarımızı, yok edilen ormanlarımızı, hidroelektrik santrallerine kurban edilen derelerimizi, imar affı gibi uygulamalarla geleceği gasp edilen kentlerimizi, ovalarımızı, dağlarımızı, yaylalarımızı, köylerimizi, meralarımızı, çayırlarımızı, sularımızı korumak zorundayız. Böceğinden ağacına, çevresiyle, doğasıyla, suyuyla, kurdu kuşuyla Türkiye bizimdir. Ormanlarımız da geleceğe bırakacağımız en değerli mirastır. Bu gerçeklerin dikkate alınmasını talep ediyoruz. İktidarı uyarıyoruz. Ormanlara kıymayın efendiler, katliam kararı geri çekilsin."

Kaynak: ANKA / Güncel

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