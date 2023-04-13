CHP listelerinden aday gösterilen Sadullah Ergin'den Ergenekon davalarıyla ilgili eleştirilere yanıt: Soruşturma benim dönemimde açılmadı

DEVA Partisi kontenjanından CHP listelerinden aday gösterilen Sadullah Ergin, katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Ergenekon soruşturmalarında topu selefi Mehmet Ali Şahin'e atan Ergin, "1 Mayıs 2009 tarihinde Adalet Bakanı oldum. Ergenekon soruşturmaları 2 sene önce başladı. Bu soruşturmalar 12 dalga geçiyor. Benden önceki bakan döneminde yüzlerce kişi tutuklanıyor, yargılamalar başlıyor. Ondan sonra ben Adalet Bakanı oluyorum." dedi.

Balyoz ve Ergenekon süreçlerinde Adalet Bakanlığı yapan DEVA Partili Sadullah Ergin'in ittifak protokolü kapsamında CHP listesinden aday gösterilmesi tartışma konusu oldu. Birçok kişi Ergin'in CHP'den aday gösterilmesine tepki gösterdi. Tepkilerin odağındaki Ergin, Habertürk canlı yayınında eleştirilere yanıt verdi.

"SORUŞTURMALAR BENDEN ÖNCEKİ BAKAN DÖNEMİNDE BAŞLADI"

Kendisinin Adalet Bakanı olduğunda Ergenekon soruşturmalarının başladığını belirten Ergin, "1 Mayıs 2009 tarihinde Adalet Bakanı oldum. Ergenekon soruşturmaları 2 sene önce başladı. Bu soruşturmalar 12 dalga geçiyor. Benden önceki bakan döneminde yüzlerce kişi tutuklanıyor, yargılamalar başlıyor. Ondan sonra ben Adalet Bakanı oluyorum. Yargılamalar üstüne geliyor." dedi.

"BENİM BIRAKTIĞIM KADROLARIN HEPSİ BUGÜN DEVLETİN EN ÜST KATINDA"

MİT krizi sonrası bakanlık kadrosunu değiştirdiğini belirten Ergin, "Sadullah Ergin, Adalet Bakanlığı'na geldi orayı kadrolaştı diye bir söylem ve algı var. Ben Bakan olduğum gün o günkü unvanlı kadroların önemli kısmı yargılandı. Ben geldiğimde orada bulduğum kadroydu, 1 tanesini getirmiş değildim. Bıraktığım kadrolar bugün hepsi devletin en üst katındalar. Görevlerine devam ediyorlar. Söylüyorum; Adalet Bakanlığı'nın merkez kadrosunda ben geldiğimde 1 Mayıs 2009, 7 Şubat MİT krizine kadar mevcut kadroyla çalıştım. MİT krizinden sonra tabloyu görünce biz 15-16 ayda 24-25 kilit noktayı tamamen değiştirdik. 2012'den 2014'e kadar. Adalet Bakanlığı'nın can damarı olan birimlerinin hepsini değiştirdik. O kadrolar Cumhurbaşkanlığı kadrolarında, AYM'de üye" ifadelerini kullandı.

"MEHMET ALİ BEY BANA SÖYLEDİ"

Ergin sözlerini şöyle sürdürdü: "Benden önce görev yapan arkadaşım ikili görüşmede 'Üzerine çok geliyorlar ama o arkadaşları ben getirdim oraya' diyordu. Mehmet Ali Şahin Bey bana söyledi. Bana söylemen bir şey ifade etmiyor ki, kamuoyunda paylaşırsan anlamı olur. Bunu daha önce isim vermeden söyledim. Benim geldiğimde mevcut kadrolar yargılandı, ama benim bıraktığım arkadaşlar bugün bile görevinin başında."