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CHP lideri Kılıçdaroğlu, ev hapsindeki Saymaz ve Ağırel'e geçmiş olsun dedi

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, ev hapsindeki Saymaz ve Ağırel'e geçmiş olsun dedi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ev hapsindeki gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel'i telefonla aradı. Görüşmede geçmiş olsun dileklerini ve dayanışma duygularını ileten Kılıçdaroğlu'nun bu teması, CHP'nin sosyal medya hesabından duyuruldu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ev hapsinde bulunan gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel ile telefonla görüşerek, geçmiş olsun dileklerini ve dayanışma duygularını iletti.

CHP'nin sosyal medya hesabından, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev hapsindeki gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. Paylaşımda, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, ev hapsinde bulunan gazeteciler İsmail Saymaz ile Murat Ağırel'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ve dayanışma duygularını iletti" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
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