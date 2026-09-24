Haberler

CHP lideri Kılıçdaroğlu, altı Alevi örgütü başkanıyla CHP Genel Merkezi'nde görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP lideri Kılıçdaroğlu, altı Alevi örgütü başkanıyla CHP Genel Merkezi'nde görüştü
Güncelleme:
+52 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Alevi örgütlerinin genel başkanlarını parti genel merkezinde konuk etti. CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre buluşmaya altı örgütün genel başkanı katıldı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alevi örgütlerinin genel başkanlarıyla CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmeye altı örgütün genel başkanı katıldı.

CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi örgütlerinin genel başkanlarını parti genel merkezinde ağırladığı bildirildi.

Açıklamaya göre görüşmeye Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Mat, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, Alevi Konfederasyonları Genel Başkanı Zeynel Abidin Koç ve Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Seher Şengünlü Yılmaz katıldı.

Kaynak: ANKA
Köpeğini kanlar içinde buldu! Kamerayı açınca komşusunu gördü

Bunu yapan insan olamaz! Köpeğe öldüresiye şiddet kamerada

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı! O anlar kamerada

Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı
Kripto fenomenlerine operasyon! Sırada kim var?

Kripto fenomenlerine operasyon! Sırada kim var?
BM kürsüsünde rezil olan Netanyahu'dan Türkiye'yi hedef alan sözler

BM'de kepaze olan Netanyahu, Türkiye'ye dil uzattı
Turistik teknede herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler

Turistlerle dolu teknede şok anlar: Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler
Berhan Şimşek'ten Mansur Yavaş'a sert sözler: Fazla yükselme, senden büyük Allah var

Hedefinde Mansur Yavaş var: Sözleri kavgada söylenmez

Sapanca'daki 'ters bakma' cinayetinde karar çıktı! Anne bayıldı, adliye önü karıştı

Biri müebbet aldı, diğeri tahliye! Anne yığıldı, adliye karıştı
Yaklaşık 4 ay önce evlenmişlerdi! Cengiz Ünder ve Bilge Yenilgül çiftinden bebek müjdesi

Süper Lig devlerinin eski yıldızı baba oluyor