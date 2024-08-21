İstanbul Sözleşmesi'nin Feshi ile Kadın Cinayetleri Arasında Bağlantı Var mı?

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, bu yılın ilk 7 ayında 249 kadın cinayeti işlendiğini, sadece 27 Şubat 2024 günü 8 kadının öldürüldüğünü belirterek, İstanbul Sözleşmesi'nin feshi ile kadın cinayetlerinin sayısı arasında bir bağlantı olup olmadığını soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

CHP'li Emre, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Şiddetin, Türkiye'nin son yıllarda karşı karşıya kaldığı öncelikli sorunlardan biri olduğunu kaydeden Emre, "Toplumsal ve bireysel ilişkilerin hemen hemen her alanında gözlemlenmeye başlanan şiddetin özellikle kadınları hedef aldığını" vurguladı.

Zeynel Emre, soru önergesinde şu ifadelere yer verildi.

"Ülkelerin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda sağlık, eğitim, ekonomi ve siyaset alanında nerede olduklarını gösteren Dünya Ekonomik Forumu'nun 'Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu'nda Türkiye toplumsal cinsiyet eşitliğinde 146 ülke arasında 127'nci sırada yer alıyor. Karşı karşıya kaldığımız sorun ortadayken İstanbul'da kararlaştırılan ve bu çerçevede kamuoyunda 'İstanbul Sözleşmesi' olarak bilinen "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nden, uygulamaya konulduğu 1 Ağustos 2014 tarihinden 6 yıl 6 ay sonra 20 Mart 2021 tarihinde, hukuken tartışmalı bir şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla çıkılmıştı. Kadınlara yönelik başta şiddet eylemleri olmak üzere korucuyu ve tedbir içerikli önlemleri öngören söz konusu sözleşmeden çıkılması sonrası, caydırıcı halin ortadan kalkmasının da etkisiyle kadın cinayetlerinde artış olduğu kamuoyunda yaygın görüş haline gelmiş durumdadır."

CHP'li Emre, önergesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Özdemir Göktaş ile İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya şu soruları yöneltti:

1- Kamuoyunda 'İstanbul Sözleşmesi' olarak bilinen "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin yürürlükte olduğu (1 Ağustos 2014 - 20 Mart 2021) 6 yıl 6 aylık dönemde işlenen kadın cinayeti sayısı kaçtır? Bu cinayetlerin faillerinin maktulle yakınlık derecesi ve cinayetlerin illere göre dağılımı nasıldır?

2- Kamuoyunda 'İstanbul Sözleşmesi' olarak bilinen "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin yürürlükten kaldırıldığı (20 Mart 2021) tarihinden 15 Ağustos 2024 tarihine kadar geçen zamanda işlenen kadın cinayeti sayısı kaçtır? Bu cinayetlerin faillerinin maktulle yakınlık derecesi ve cinayetlerin illere göre dağılımı nasıldır?

3- Kadın cinayetlerine ilişkin Bakanlığınız bünyesinde yapılan bilimsel çalışmalar söz konusu mudur? Varsa bu çalışmalardan cinayetlerin ağırlıklı olarak neden kaynaklandığı tespit edilmiştir?

4- Son 10 yılda yaşanan kadın cinayetleri sonrası öksüz kalan çocuk sayısı kaçtır? Annelerinin öldürülmesinin ardından sonraki zamanlarda bu çocuklar içinde suça karışanlar var mıdır? Varsa bu çocukların, annesi öldürülen çocuklar içindeki oranı nedir?"