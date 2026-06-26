Nurhayat Altaca Kayışoğlu Duyurdu: Fransa'daki Miting Aşırı Sıcak Hava Dalgası Nedeniyle İptal Edilmiştir

(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, yarın Fransa'nın Strazburg kentinde gerçekleştirilecek Demokrasi Yürüyüşü ve Dayanışma Mitingi'nin sıcak hava dalgası nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, sosyal medya hesabından yarın Fransa'nın Strazburg kentinde gerçekleştirilecek Demokrasi Yürüyüşü ve Dayanışma Mitingi'nin sıcak hava dalgası nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Altaca Kayışoğlu şunları kaydetti:

"27 Haziran Cumartesi günü (yarın) gerçekleştirilmesi planlanan 'Demokrasi Yürüyüşü ve Dayanışma Mitingi', Avrupa genelinde etkisini sürdüren ve 'Ejderha sıcaklıkları' olarak adlandırılan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle iptal edilmiştir. Fransa'da 25 Haziran tarihi itibarıyla çeşitli valilikler tarafından açık hava etkinliklerinin süresiz olarak yasaklanmasına yönelik kararlar alınmıştır. Strazburg Valiliği ve ilgili makamlarla yapılan görüşmeler sonucunda, insan sağlığını her şeyin üzerinde tutarak etkinliğimizi gerçekleştirmeme kararı almak zorunda kaldık. Valilik tarafından yapılan bilgilendirme de ekte paylaşılmaktadır."

Kaynak: ANKA