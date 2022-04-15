CHP Kilimli İlçe Başkanı'nın da olduğu 'alkollü iftar' fotoğrafı ortalığı karıştırdı! Disipline sevk edilecek

Cumhuriyet Halk Partisi Üyesi Mehmet Bilgili, iddialara göre dün akşam saatlerinde iftar sofrasıyla alakalı bir fotoğraf paylaşmak istedi. CHP Kilimli İlçe Başkanı Erol Sarıal'in de yer aldığı alkol sofrasının fotoğrafını paylaşarak "Bir iftar yemeği de böyle bitti" notunu iliştirdi.

HEMEN SİLDİ

Fotoğrafın paylaşılmasının ardından kısa sürede büyük tepki alınca sosyal medya hesabından sildi. Tepkilerin ardından fotoğrafın sehven diğer fotoğrafların arasına karıştığı iddia edilse de Bilgili'nin partisine zarar vermemek adına istifaya davet edildiği ve disiplin kuruluna sevk edileceği öğrenildi.

İLÇE BAŞKANI: RAMAZAN'DA ALKOL ALMAM

Gelen tepkiler üzerine kamuoyuna bir açıklama yapan CHP Kilimli İlçe Başkanı Erol Sarıal, alkol ile anılan birisi olmadığını söyleyerek Ramazan Ayı'nın kutsallığına vurgu yaptı. Ramazan ayında alkol masalarında fotoğraf paylaşarak halka saygısızlık yapmadığını ve yapmayacağını da ifade eden Sarıal, "Ramazan ayında alkol almam. Niyetli olmasam bile halka açık yerlerde çay dahi içemem" dedi.

"HALKA AÇIK YERDE ÇAY BİLE İÇMEM"

Fotoğrafın Ramazan ayına ait değil üç ay öncesine ait olabileceğini hatırlatan Sarıal, "Gerek medya özelinde, gerek yazılı ve görsel basında şahsımla ilgili alkol ortamını yansıtan bir resmin yayınlandığı görülmektedir. Ben kutsal ayımızda alkol masalarında resim paylaşarak halkımıza saygısızlık yapmadım, yapmam da. Hemen belirtmem gerekir ki; halkımızın inançlarına, ibadetlerine ve geleneklerine son derece saygılı bir insanım. Alkol ile anılan birisi değilim. Ramazan ayında alkol almam. Niyetli olmasam bile halka açık yerlerde çay dahi içemem. CHP Kilimli İlçe Yönetim Kurulu olarak çalışkan ve inançlı ekibimizle birlikte, Ramazan ayı boyunca, her gün evlerde, akşamları da mahalle ve kahve ziyaretlerinde partimizin iktidar yürüyüşüne destek vermek üzere geceli gündüzlü çalışıyoruz. Bu nedenle bizden rahatsız oldular, bu nedenle hedef durumundayız.

"FOTOĞRAF ESKİYE AİT"

Basında yayınlanan resim Ramazan ayına ait değil üç ay öncesine ait olabilir. Bu asılsız iddiaların servis edilmesi ve yandaş medya troller tarafından yayılması partimizin açık bir şekilde ortaya çıkan iktidar fotoğrafını engelleyemeyecektir. Değerli basınımızın ve halkımızın bilgisine saygıyla sunarım" ifadelerine yer verdi.