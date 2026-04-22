Bilecik'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

Güncelleme:
CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Tüzün, 23 Nisan'ın yalnızca bayram değil, demokrasi ve özgürlük mücadelesinin temel taşı olduğunu vurguladı. Subaşı ise çocukların gelecek ve umut ışığı olduğuna dikkat çekerek bayramı kutladı.

Tüzün, mesajında, 23 Nisan'ın yalnızca bir bayram olmadığını, milletin kendi kaderini eline aldığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

TBMM'nin kuruluşu ile egemenliğin kayıtsız şartsız millete geçtiğini, halkın iradesinin topraklarda en üstün güç haline geldiğini aktaran Tüzün, "Bu yönüyle 23 Nisan, sadece bir bayram değil, aynı zamanda demokrasi, hukuk ve özgürlük mücadelesinin temel taşıdır. Bu tarih, yalnızca geçmişin bir hatırası değil bugünümüzü ve yarınımızı şekillendiren bir sorumluluktur. Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve milli egemenliğe sahip çıkmak, 23 Nisan'ın bizlere yüklediği en önemli görevdir. Bu bilinçle hareket etmek, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli mirastır." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Subaşı da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını dile getirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tarihteki yeri ve önemine değinen Subaşı, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın gözlerindeki ışık, yarınlara olan inancımızın en güçlü ifadesidir. Onların özgür, eşit ve aydınlık bir ülkede büyümesi ise en öncelikli hedefimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle başta güzel çocuklarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyor, çocuklarımızın gözlerinizdeki umudun, kalplerindeki cesaretin ve hayallerindeki özgürlüğün hiç eksilmemesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor

"Felaket" olarak nitelendirdiği tehlike ülke geneline yayıldı

Haberler.com
500

Sivas'ta yol kenarında havan topu mermisi bulundu

Temizlikçi yol kenarında buldu şehirdeki tüm ekipler seferber oldu
Genç kızın, esnafa gösterdiği tepki olay oldu: Ahlaktan, namustan...

Genç kızın haklı isyanı: Siz ahlaktan, namustan...

Milyonerin oğlunun acı sonu! Cesedi parçalanmış halde bulundu

Son sözleri "Uzuvlarımı kestiler" oldu! Babası parayı ödemeyince...
Güne damga vuran iddia: Gomis Galatasaray'a geri dönüyor

Galatasaray'a geri dönüyor
Sivas'ta yol kenarında havan topu mermisi bulundu

Temizlikçi yol kenarında buldu şehirdeki tüm ekipler seferber oldu
Asyalı borsalara dikkat: Lisans başvurusu yok, reklam var

Tehlike bu kez Asyalı! Uzmanlardan yasal ihlal uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor