CHP'li Türeli'den 17 yaşındaki işçi İbrahim Ataş'ın ölümüne tepki: 'İş cinayetleri kaza değil'

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde kuyu temizliği yaptığı sırada elektrik akımına kapılan 17 yaşındaki işçi İbrahim Ataş'ın yaşamını yitirmesine ilişkin, "Bu rejim, çocukları en güvencesiz, en tehlikeli işlerde ucuz işgücü olarak kullanmayı 'normal' hale getirmiştir. İş cinayetleri 'kaza' değil; bu politik tercihlerin doğrudan sonucudur" açıklamasını yaptı.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde inşaat alanındaki bir kuyunun temizliğini yaptığı sırada elektrik akımına kapılan 17 yaşındaki İbrahim Ataş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, Ataş'ın ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çocuk işçiliğine ve iş cinayetlerine tepki gösterdi.

Türeli, şunları kaydetti:

"Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde kuyu temizliği yaparken elektrik akımına kapılan 17 yaşındaki çocuk işçi İbrahim Ataş'ın ölümü, Türkiye'deki çalışma rejiminin çıplak gerçeğini bir kez daha ortaya koymuştur.

Bu rejim, çocukları en güvencesiz, en tehlikeli işlerde ucuz işgücü olarak kullanmayı 'normal' hale getirmiştir. İSİG Meclisi'nin Temmuz 2026 raporuna göre, yalnızca geçen ay en az 12 çocuk işçi çalışırken hayatını kaybetti.

Kar hırsı, denetimsizlik ve yoksulluğun dayattığı zorunluluklar, çocuk emeğini ve işçiliğini sistematik olarak üreten bir düzen yaratmıştır. İş cinayetleri 'kaza' değil; bu politik tercihlerin doğrudan sonucudur."

Kaynak: ANKA