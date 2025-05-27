CHP'li Torun'dan Diyanet İşleri Başkanlığına Yapılan Kanun Teklifine Tepki

CHP'li Torun'dan Diyanet İşleri Başkanlığına Yapılan Kanun Teklifine Tepki
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CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen sözlü sınav uygulamasının yasa teklifi ile yeniden gündeme getirilmesine karşı çıkarak, teklifin kamu hizmetinde liyakat ilkesine aykırı olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilk kez atanacak personel için sözlü sınav uygulamasını düzenleyen kanun teklifine tepki gösterdi. Torun, teklifin Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği düzenlemeleri yasa formatında yeniden getirdiğini belirterek, "Bu teklifin içeriğine baktığımızda, kamu hizmetinde liyakat ilkesine açıkça aykırıdır. Kul hakkı yemeye kanuni kisve yaratıyorsunuz" dedi.

CHP'li Torun, Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilk kez atanacak tüm personel için sözlü sınav zorunluluğunun daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini fakat bu uygulamanın teklif ile yeniden getirilmeye çalışıldığını ifade etti. Torun, "Sözlü sınav partizanlığı, belli bir dini yaklaşımın Diyanet'e hakim olmasını teşvik eder. Kamuya girişte eşitlik ilkesini yok eder. Gençlerin emeğini ve umudunu hiçe sayar. Daha yeni kamuda mülakatı kaldıracağız diyordunuz. Ne oldu? Kul hakkı yemeye kanuni kisve yaratıyorsunuz" dedi.

Torun, teklifte yer alan düzenlemelerin büyük bölümünün Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği 703 sayılı KHK'daki ifadelerle birebir örtüştüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesi daha yeni bu düzenlemeleri iptal etti. İktidar şimdi aynı düzenlemeleri bu kez 'kanun' adı altında getiriyor. Bu yaklaşım, hukukun üstünlüğünü tanımamaktır. Bu teklif, yasama organını yürütmenin vesayeti altına sokma çabasıdır. Hukukun üstünlüğü ilkesinin hiçe sayıldığı bu girişim, anayasal düzeni fiilen askıya alma niyetidir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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