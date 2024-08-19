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CHP'li Tezcan, Dekanın Şiddet Paylaşımlarını Eleştirdi

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CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Savaş Duman'ın, AK Parti Milletvekili Alpay Özalan tarafından Genel Kurul'da TİP Milletvekili Ahmet Şık'a şiddet uygulamasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları eleştirdi.

(ANKARA)- CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Savaş Duman'ın, AK Parti Milletvekili Alpay Özalan tarafından Genel Kurul'da TİP Milletvekili Ahmet Şık'a şiddet uygulamasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları eleştirdi. Tezcan, "Üniversitelerin dekanlıkları, siyasi partilerin yan kolları değildir. Geleceğimizi, çocuklarımızı emanet ettiğimiz bilim insanlarının, şiddet güzellemesi yapması kabul edilemez" dedi.

Tezcan, Dekan Savaş Duman'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda, "Şık bir hareketle de gereken yapılmıştır. Alpay, bunları ilk vekil olduğu gün TBMM'de uyardı. Çok şık oldu… Elinize sağlık" ifadelerini kullanmasına tepki gösterdi. Tezcan, konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Tezcan, şunları söyledi:

"Bilim yuvaları olan üniversitelerde görev alan akademisyenler, şiddeti ve saldırganlığı övmek suretiyle meşrulaştırmak yerine öğrencilerine bilimin ışığında eğitici bir rol model olmak zorundadır. Üniversitelerin dekanlıkları, siyasi partilerin yan kolları değildir. Geleceğimizi, çocuklarımızı emanet ettiğimiz bilim insanlarının, şiddet güzellemesi yapması kabul edilemez."

"Dekan Savaş Duman'ın yaptığı bu paylaşımlar, akademinin ve bilimin ruhuna aykırıdır"

"Dekan Savaş Duman'ın yaptığı bu paylaşımlar, akademinin ve bilimin ruhuna aykırıdır" diyen Tezcan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

"Bir bilim insanına yakışmayacak tarzda yaptığı paylaşımla şiddeti öven, şiddete alkış tutan Prof. Savaş Duman hakkında herhangi bir idari işlem başlatılmış mıdır?

İdari bir işlem başlatılmadı ise gerekçesi nedir? Son 10 yılda yaptığı sosyal medya paylaşımları veya yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan kaç rektör, kaç dekan vardır? Var ise hangi üniversitelerde görev yapmaktadırlar?"

Kaynak: ANKA / Güncel

Adnan Menderes Üniversitesi Bülent Tezcan Sosyal Medya Milletvekili AK Parti Aydın Şiddet Politika Güncel Haberler

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