CHP'li Tanal'dan Kerem Kınık'ın Kızı Hakkındaki Cezaya Tepki

CHP'li Tanal'dan Kerem Kınık'ın Kızı Hakkındaki Cezaya Tepki
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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Kızılay eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'a verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasına tepki gösterdi, adaletin uygulanmadığını vurguladı.

(ANKARA) - CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Kızılay eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'a 4 yıl 2 ay hapis cezası verilme kararına, "Hukukun herkese eşit uygulanmadığı bir yerde, ne adalet yaşar ne vicdan!" diyerek tepki gösterdi.

Fatıma Zehra Kınık Demir, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne ve 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. 2 yıl süreyle ehliyetine el konuldu.

Karara tepki gösteren Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu tepkide bulundu:

"Bir ülkede adaletin terazisi sadece yoksula, garibana mı ağır çalışır? 17 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybediyor, fail 4 yıl 2 ay ceza alıyor ama tutuklanmıyor. Baba koltuğunda oturanların gölgesinde cezasızlık zırhı mı var? Hukukun herkese eşit uygulanmadığı bir yerde, ne adalet yaşar ne vicdan! 'Adalet mülkün temeli' diyenler, bu temel yıkıldığında neyin üstünde oturacaksınız."

Kaynak: ANKA / Güncel
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