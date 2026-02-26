CHP'li Süreyya Öneş Derici'den Milli Parklar Kanunu Teklifine Tepki: Milli Parklar Sıradan Kamu Arazileri Değildir

(ANKARA) - CHP Muğla Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Süreyya Öneş Derici, görüşülmekte olan Milli Parklar Kanunu teklifine ilişkin TBMM'de yaptığı basın açıklamasında AK Parti'yi sert sözlerle eleştirdi.

Öneş Derici, teklifin Türkiye'nin en kritik doğal varlıklarını uzun süreli kiralamalar yoluyla ticari kullanıma açmayı hedeflediğini, özellikle Muğla gibi doğal alanları yoğun baskı altında olan illerdeki milli parkların ve tabiat parklarının özel sektöre devredilmesinin bölge açısından hayati olumsuzluklara yol açacağını söyledi.

Teklifin en kritik maddelerinden birinin milli park ve tabiat parklarının 49 yıla kadar, uzatmalarla fiilen 99 yıla varan sürelerle kiralanabilmesi olduğunu belirten CHP Muğla Milletvekili, "bunun koruma ve kamu yararı anlayışıyla bağdaşmadığını" vurguladı.

Öneş Derici, "Milli parklar sıradan kamu arazileri değildir. Bu alanlar su rejimini belirleyen, iklim dengesini koruyan ve yaşamın sürdürülebilirliğini sağlayan doğal alanlardır. Bu nedenle yönetim anlayışı ticari kaygıyla ziyaretçi sayısının arttırılması değil, kaynakların korunması olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Süreyya Öneş Derici, düzenleme kapsamında Muğla'daki çok sayıda milli park ve tabiat parkının bu teklifle rantçı politikaların kurbanı olacağına işaret ederek, "Marmaris Milli Parkı'ndan Bafa Gölü tabiat Parkına, Ölüdeniz Kıdrak Tabiat Parkı'ndan, Karanlıkdere Kanyonu'na kadar toplam 11 bin 842 hektarlık korunan alan uzun süreli kiralama kapsamına girebilecek, bu durum ise kıyı ekosistemlerinin zayıflamasına ve su havzalarının zarar görmesine yol açacak" dedi.

Muğla'nın yüzölçümünün yüzde 68'ine maden ruhsatı verildiğini hatırlatan Süreyya Öneş Derici gerek gözardı edilen ÇED süreçleri gerekse kararnamelerle maden şirketlerine verilen onbinlerce dönüm zeytinlik ve tarım alanlarından sonra bu teklifle milli park ve tabiat parklarının da ranta kurban edileceğini vurguladı.

