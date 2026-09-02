Öztürkmen: Kozinoğlu FETÖ'nün hedefiydi

(TBMM) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde sürecin sadece cezaevi ve sağlık görevlilerinin ihmali olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayarak, "Kozinoğlu açık bir biçimde FETÖ'nün hedefiydi. Dosyayı aydınlatmak Türk yargısının görevidir, biz de bu sürecin takipçisi olmayı sürdüreceğiz" dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya dair değerlendirmelerde bulundu.

Öztürkmen, soruşturma kapsamında, olayın yaşandığı dönemde cezaevinde görev yapan nöbetçi müdürler, gardiyanlar, görev başında bulunmayan sağlık personeli ve ambulans görevlilerinin de aralarında bulunduğu en az 15 kişinin ifadeye çağrılacağının açıklandığını belirterek, Kozinoğlu'nun ölümünün sadece görevlilerin ihmali olarak değerlendirilemeyeceğine dikkati çekti. Öztürkmen, MİT Dış Operasyonlar Başkanlığı bünyesinde uzun yıllar kritik görevler üstlenen Orta Asya sorumlusu MİT Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun, Ergenekon kumpası kapsamında 10 Mart 2011'de tutuklandığını, ilk duruşmasına 9 gün kala 11 Kasım 2011'de cezaevinde hayatını kaybettiğini hatırlattı.

RESMİ AÇIKLAMA VE SAĞLIK RAPORLARINDAKİ ÇELİŞKİLER

Kozinoğlu'nun ölümünün ardından Adalet Bakanlığı'nın "ağır spora bağlı kalp krizi" açıklaması yaptığını ifade eden Öztürkmen, bakanlığın oda arkadaşının beyanına dayandırdığı açıklamada, Kozinoğlu'nun ağır spor sonrası fenalaştığı bilgisinin yer aldığını kaydetti.

Buna karşın koğuş arkadaşları emekli Albay Hasan Atilla Uğur ve emekli Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım'ın ifadelerinde ağır spor iddialarını reddettiğini ifade eden Öztürkmen, Yıldırım'ın dilekçesinde "Avluda 60 dakika yürüdü, sonra koğuştaki odasına çıkıp 45 dakika spor yaptı. Bana göre ağır değildi" dediğini söyledi. Öztürkmen, Kozinoğlu'nun yakınlarının önceden kalbiyle ilgili bir rahatsızlığı bulunmadığını belirttiklerini ve geçmiş sağlık tetkiklerinde de bir problem olmadığını aktararak, otopsi raporunda "Erken miyokard zamanını düşündüren bulgu saptanmamıştır" denildiğini dile getirdi.

"BİLİRİKİŞİ RAPORUYLA BELGELERİN SAHTE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ"

Kozinoğlu'nun FETÖ tarafından hedef alındığını belirten Öztürkmen, "Kozinoğlu açık bir biçimde Fetullahçı Terör Örgütü'nün hedefiydi. Yurt dışındaki Fetullahçı Terör Örgütü okullarının CIA'in casusluk üssü gibi çalıştığını tespit etmiş ve bunları raporlamıştı. Fetullahçı Terör Örgütü bu okulların kapatılmasından Kozinoğlu'nu sorumlu tutuyordu. Fetullahçı Terör Örgütü'nün savcısı Zekeriya Öz tarafından sorgulandı ve ardından çıkarıldığı mahkemece 'devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek ve açıklamak' suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklanmasına neden olarak gösterilen sözde dijital belgelerin sonradan üretildiği, yani sahte olduğu bilirkişi raporuyla da tespit edildi. Buna rağmen tahliye edilmedi" dedi.

Soruşturmanın hedefine ulaşması için olayın sadece ihmal çerçevesinde ele alınmaması gerektiğini vurgulayan Öztürkmen, "Şüphe uyandıran bütün unsurların birbiriyle bağlantısı ele alınmalıdır. Şüphe uyandıran çok fazla nokta bulunmaktadır. Dosyayı aydınlatmak Türk yargısının görevidir. Bu sürecin sahibi ve takipçisi olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA