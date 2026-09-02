Yapay zekadan bomba Süper Lig şampiyonluk tahmini! 3 puan farkla...

Süper Lig'de sezonun ilk haftaları geride kalırken Euro Club Index'in şampiyonluk tahmini güncellendi. Takımların mevcut performansları üzerinden yapılan hesaplamada sezon sonunda oluşması beklenen puan durumu da ortaya çıktı.

Tahmine göre şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile Galatasaray ilk iki sırada yer alırken, Beşiktaş üçüncü, Trabzonspor ise dördüncü sırada gösterildi.

FENERBAHÇE'NİN İHTİMALİ YÜZDE 50'Yİ GEÇTİ

Fenerbahçe'nin daha önce yüzde 43,1 olarak hesaplanan şampiyonluk ihtimali yüzde 50,5'e yükseldi. Sarı-lacivertlilerin sezonu 82 puanla şampiyon tamamlayacağı tahmin edildi. Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali ise yüzde 37,6'dan yüzde 35,6'ya geriledi. Sarı-kırmızılıların sezon sonunda 79 puana ulaşarak ikinci sırada kalacağı öngörüldü.

BEŞİKTAŞ'IN ŞANSI YÜKSELDİ

Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimali yüzde 10,4'ten yüzde 10,8'e çıktı. Siyah-beyazlıların sezon sonu puan tahmini ise 71 olarak hesaplandı. Trabzonspor cephesinde ise önemli bir düşüş yaşandı. Bordo-mavililerin yüzde 6,9 olan şampiyonluk ihtimali yüzde 2,3'e gerilerken, sezonu 61 puanla dördüncü tamamlayacağı tahmin edildi.

İŞTE YAPAY ZEKANIN SÜPER LİG TAHMİNİ

Euro Club Index'in sezon sonu puan tahminine göre sıralama şöyle:

Fenerbahçe: 82 puan

Galatasaray: 79 puan

Beşiktaş: 71 puan

Trabzonspor: 61 puan

Başakşehir: 50 puan

Samsunspor: 46 puan

Kasımpaşa: 45 puan

Rizespor: 43 puan

Çorum FK: 43 puan

Gençlerbirliği: 42 puan

Göztepe: 41 puan

Kocaelispor: 40 puan

Amed Sportif: 40 puan

Konyaspor: 39 puan

Alanyaspor: 38 puan

Erzurumspor: 34 puan

Gaziantep FK: 33 puan

Eyüpspor: 20 puan

Tahmine göre Fenerbahçe ile Galatasaray arasında sezon sonunda yalnızca 3 puanlık fark oluşacak. Alt sıralarda ise Eyüpspor, Gaziantep FK ve Erzurumspor'un son üç basamakta kalacağı öngörülüyor.