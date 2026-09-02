Özel ve Kılıçdaroğlu'nun sıcak selamlaşması

2026-2027 Adli Yıl açılışı, Yargıtay İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu’nda düzenlenen geniş katılımlı bir törenle gerçekleştirildi. Yargı mensupları ve siyasi parti temsilcilerini buluşturan organizasyonda gözler Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.

SALONDA SICAK SELAMLAŞMA

Program öncesinde salona gelen iki lider bir süre sohbet ederek tokalaştı. Kamera ve basının yoğun ilgi gösterdiği o anlar, Ankara kulislerinde yaşanan son gelişmelerin ardından yeniden gündem yarattı.

DAHA ÖNCE SOĞUK RÜZGARLAR ESMİŞTİ

İki isim, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin mutlak butlan kararının ardından ilk kez 22. Dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için TBMM'de düzenlenen cenaze töreninde karşı karşıya gelmiş ve aralarında soğuk rüzgarlar esmişti. Kısa süre sonra CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenaze töreninde de denk gelen ikilinin mesafeli duruşu dikkat çekmişti. Adli Yıl açılışındaki bu son tokalaşma, ikili arasındaki ilişkilerin seyri açısından yeni bir temas noktası olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Haberler.com