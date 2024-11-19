CHP'li Öztürkmen'den TSK'ya İlişkin Sert Eleştiriler

(ANKARA) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Milli Savunma Bakanlığı'nın teğmenlerle ilgili açıklamasına ilişkin "Ordunun itibarını zedeyenler bir suçluya elbisesini, üniformasını giydirenlerdir. Ordumuzun itibarını zedeyenler makam arabasıyla insan kaçakçılığı yapan generallerdir. Ordumuz itibarını zedeyenler sarıklı generaller ve sarıklı amirallerdir. Biz bu gençlerimize sahip çıkacağız" dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Kara Harp Okulu'nda mezuniyet töreni sonrasında "Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyerek kılıçlı yemin eden teğmenlerin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkedilmesiyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Öztürkmen, şunları söyledi:

"Size dört üniforma üç subay ve bir suçludan bahsedeceğim. Bakınız bu üzerinde tüm amiral giysisi olan, rütbesi olan kişi bir tümamiral değil. Kendisi bütün dünyada kırmızı bültenle aranan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu zamanında Türk vatandaşlığına kabul edilen Botir Rahimov. Kendisi bütün dünyada kırmızı bültenle aranıyor ama Türk vatandaşlığına kabul edilmiş ve üzerine Türk ordusunun şerefli amiralinin elbisesini giymiş. Bu elbiyesi kim giydirdi, bu elbise kimindir diye biz Milli Savunma Bakanlığı'na sorduk. Aradan uzun zaman geçtikten sonra MSB'den yanıt geldi. 'Bizim bakanlığımızda tüm iş ve işlemler mevzuata uygun olarak yürütülmektedir' deniliyor. Bu yanıt vermekten kaçınmaktır, yanıt verememektir.

"Biz bu gençlerimize sahip çıkacağız"

Bir diğer amirale geçelim. Anımsayacaksınız. Kendisi kamuoyunda 'sarıklı amiral' diye ünlenen bir amiral. Makam arabasıyla üniformasıyla bir tarikat evine gidiyor. Olayın basına yansıması üzerine emekliye sevkediliyor. Hakkında herhangi bir soruşturma yok. Bugün ordu evlerinde keyif çatıyor. Bu sarıklı amiral olayının ortaya çıktığı zamanlarda Montrö Anlaşması tartışması gündeme gelmişti. O günlerde Montrö Anlaşması'na sahip çıkan 104 generalimize, amiralimize soruşturma açıldı. Bunlardan bir tanesi de 'mavi vatan' düşüncesini ülkemize kazandıran, savunucusu olan Amiralimiz Cem Gürdeniz. Cem Gürdeniz de hakkında soruşturma açılan, yargılaması devam eden generallerimizden amirallerimizden birisi. Yani ülkeyi savunan, ülkemizin güvenliğini güvence altına alan Montrö Anlaşması'nı savunduğu için haklarında soruşturma açılanlardan birisi.

Bakınız bu laiklik düşmanı tarikatçi, cemaatçi ama iktidar yanlısı general ordu evlerinde keyif çatarken Sayın Cem Gürdeniz mavi vatan fikrinin konseptinin fikir babası Cem Gürdeniz hakkında açılan soruşturmalar nedeniyle ordu evlerine giremiyor. Bu olaylar yaşanırken bildiğiniz gibi bugünlerde Atatürk'ün askeriyiz diye slogan attıkları için haklarında soruşturma açılan genç teğmenlerimiz. Ordumuzun geleceği, ülkemizin güvencesi genç teğmenlerimiz. Bugün TSK'dan yapılan bir açıklamada deniyor ki; slogan attıkları için değil. Ordumuzun itibarını zedeledikleri için haklarında soruşturma açılmıştır deniliyor. Oysa ordunun itibarını zedeyen Atürk'ün askerleri olan bu genç teğmenler değil az önce bahsini ettiğimiz sarıklı generallerdir. Ordunun itibarını zedeyenler bir suçluya elbisesini, üniformasını giydirenlerdir. Ordumuzun itibarını zedeyenler makam arabasıyla insan kaçakçılığı yapan generallerdir. Ordumuz itibarını zedeyenler sarıklı generaller ve sarıklı amirallerdir. Biz bu gençlerimize sahip çıkacağız."