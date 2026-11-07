CHP'li Öztürkmen, Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü saldırı sonrası ceza istedi

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Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Afyonkarahisar'da 8 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının ardından caydırıcı cezalar, silah denetimi ve toplumsal eğitim çağrısında bulundu. Öztürkmen, kadınlara ve çocuklara yönelik suçlarda ceza indirimlerinin kaldırılmasını öngören kanun teklifinin komisyonda beklediğini belirtti.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'de şiddet olaylarının arttığını belirten Öztürkmen, suçla mücadelenin yalnızca güvenlik güçleriyle yürütülemeyeceğini, şiddetin ortaya çıkmadan önlenmesi gerektiğini ifade etti.

Cezaların caydırıcılıktan uzak olmasının suç işlemeyi dolaylı olarak teşvik ettiğini savunan Öztürkmen, ruhsatsız silahların ve silahlara kolay erişimin vatandaşların can güvenliğini tehdit ettiğini kaydetti. Sosyal medya üzerinden pompalı tüfeklere dahi kolaylıkla ulaşılabildiğini belirten Öztürkmen, silah denetimlerinin artırılmasını istedi.

ŞİDDETLE MÜCADELEDE EĞİTİM VURGUSU

Şiddetle mücadelenin eğitim yoluyla toplumun bütün kesimlerine ulaştırılması gerektiğini belirten Öztürkmen, cezaevlerindeki doluluğun suçluların serbest bırakılmasıyla çözülemeyeceğini, cezaevlerinin suçluları ıslah edecek kurumlar olması gerektiğini ifade etti.

Öztürkmen, gençleri şiddete yönelten dizi ve içeriklere karşı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) daha etkin bir tutum almasını istedi. Ekonomik sorunların toplumsal çürümeye yol açtığını savunan Öztürkmen, devletin vatandaşların sosyal ve psikolojik durumlarını da takip etmesi ve desteklemesi gerektiğini kaydetti.

Çetelerin ve mafya yapılanmalarının kentlerde yarattığı tehdide de dikkati çeken Öztürkmen, yoksulluk ve geleceksizlik içinde yaşayan çocukların suç örgütlerinin ağına düşme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

KADINLARA VE ÇOCUKLARA YÖNELİK SUÇLARDA İNDİRİMLERİN KALDIRILMASI TEKLİFİ

Kadın cinayetlerine karşı hazırladığı kanun teklifinin komisyonda beklediğini bildiren Öztürkmen, teklifinde kadınlara ve çocuklara yönelik öldürme, yaralama ve cinsel saldırı suçlarında iyi hal ve haksız tahrik indirimi başta olmak üzere hafifletici nedenlerin kaldırılmasını önerdiğini ifade etti.

Öztürkmen, söz konusu suçlarda en ağır hapis cezalarının uygulanmasını; erteleme, para cezasına çevirme ve denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanılmamasını istediğini kaydetti. Kadınlara ve çocuklara karşı suç işleyen ve denetimli serbestlikten yararlanan kişilerin yeniden risk değerlendirmesine tabi tutulmasını da teklif kapsamında önerdiğini belirtti.

Şiddetin toplumun bütün kesimlerinin yanı sıra sokak hayvanlarını ve doğayı da etkilediğini ifade eden Öztürkmen, açıklamasını "CHP gelecek, bu şiddet iklimi değişecek" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: ANKA