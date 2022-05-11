CHP'li Özel'den Bakan Bilgin'e 'Müjde' Sorusu: 'Emeklilere Yönelik 'Müjde'nin Açıklanmamış Olmasının Nedeni Nedir?'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 1 Mayıs'ta açıklanacağını ifade ettiği emeklilere yönelik müjdenin aradan geçen 10 güne rağmen halen açıklanmadığına dikkati çekti. Özel, Bakan Bilgin'e, "1 Mayıs günü kamuoyuna açıklanacağını duyurduğunuz emeklilere yönelik 'müjde'nin açıklanmamış olmasının nedeni nedir? Müjde'nin açıklanmamasında Bakanlık ile Cumhurbaşkanlığı arasındaki görüş ayrılıkları mı etkili olmuştur" diye sordu.

CHP Grup Başkanvekili, Manisa Milletvekili Özel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, "27 Nisan 2022 günü Kadir Gecesi'nde Bayburt'ta katıldığınız iftarda, 'emeklilerimizi sosyal bakımdan korumak mecburiyetindeyiz. En düşük emekli aylığını 2 bin 500 TL'ye çıkardık. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Bunu önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Muhtemelen Cumhurbaşkanımız 1 Mayıs'ta gerekli müjdeleri verecektir' ifadesini kullanmıştınız. 1 Mayıs günü Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programlarında bu yönde bir 'müjde' kamuoyuna duyurulmamıştır. Daha sonra sizin tarafınızdan ya da başka yetkililer tarafından emeklilere yönelik herhangi bir açıklamada bulunulmamıştır" dedi.

Özel, "Türkiye'de TÜİK verilerine göre resmi enflasyon yüzde 69,97'ye kadar yükselmiş ve daha da yükselme eğilimindedir. Hal böyleyken dar gelirlileri ve emeklileri hayat pahalılığından koruyacak önlemlerin alınması gerekmektedir. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı bu konuda beklentileri karşılamaktan çok uzakta olduğu gibi kendi yarattığı beklentilerin de gerisine düşmektedir" değerlendirmesini yaptı.

Önergede Bakan Bilgin'e yöneltilen sorular şöyle:

"1 Mayıs günü kamuoyuna açıklanacağını duyurduğunuz emeklilere yönelik 'müjde'nin açıklanmamış olmasının nedeni nedir? 'Müjde'nin açıklanmamasında Bakanlık ile Cumhurbaşkanlığı arasındaki görüş ayrılıkları mı etkili olmuştur? Emeklileri ve dar gelirlileri yüksek enflasyondan koruyacak bir adım ne zaman atılacaktır? Halen 2 bin 500 TL alan emekli sayısı nedir? Asgari ücretin altında aylık alan emekli sayısı kaçtır?"