Namık Tan'dan ABD Büyükelçisi Barrack'a Tepki: Türkiye Cumhuriyeti'ne Hak Ettiği Saygıyı Göstermesini Umuyorum

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Türkiye, Irak ve Suriye'ye ilişkin paylaşımına tepki gösterdi. Tan, "Bu sınırlar, sayısız şehidin kanıyla ve büyük fedakarlıklarla çizilmiştir" diyerek Barrack'ı görev yaptığı ülkenin tarihini daha iyi anlamaya davet etti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Irak, Suriye ve Türkiye'nin Ortadoğu'nun kalıcı istikrarı açısından stratejik önem taşıdığını belirterek, "Bu üç ülkeyi dengelemek, Amerika için temas ve kaldıraç noktasında tek, tutarlı bir odak gerektirir" ifadelerini kullandı.

Barrack'ın paylaşımını alıntılayan Namık Tan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ülkelerinin ulusal egemenliğini koruma konusunda derin bir bağlılık içinde olduklarını hatırlatmak isterim. Ulusal egemenlik, ulus-devlet ve laik bir cumhuriyetin kurucu ilkeleri gibi kavramlar, Büyükelçi tarafından yeterince takdir edilmeyebilir. Ayrıca, bu toprakların tarihine ve onları büyük bedeller ödeyerek savunan gururlu halka da yabancı olabilir. Yine de bilmelidir ki, bu ülkenin sınırları keyfi bir hayal gücünün veya siyasi fantezinin ürünü değildir. Bu sınırlar, sayısız şehidin kanıyla ve büyük fedakarlıklarla çizilmiştir."

Bu nedenle, Büyükelçi'nin görev yaptığı ülkenin tarihini daha iyi anlamak için zaman ayırmasını ve Türkiye Cumhuriyeti ile vatandaşlarının haklı olarak hak ettiği saygıyı göstermesini umuyorum."

