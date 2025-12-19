Murat Bakan: Emniyet Teşkilatı'nı Plansız Alımla Yönetirseniz Yarın Kamu Güvenliği Zedelenir

(ANKARA) - CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, "Emniyet Teşkilatı'nı plansız alım, tıkalı terfi, keyfi emeklilik ve siyasi tasarruf algısıyla yönetirseniz, yarın kurum içinde disiplin, motivasyon ve kamu güvenliği zedelenir. Bu bir uyarıdır Ali Yerlikaya, hem teşkilatın huzuru hem de milletin güvenliği için akılcı, planlı, liyakat esaslı ve şeffaf bir kadro yönetimi şarttır ve bunu beceremediğiniz ortadadır" açıklamasını yaptı.

CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, Emniyet Teşkilatı'nın yapılanmasıyla ilgili açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya da seslenen Bakan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Emniyet Teşkilatı'nda amir pozisyonunda görev yapan komiserden birinci sınıf emniyet müdürüne kadar herkese sesleniyorum: Sizi büyük bir kaos bekliyor. Gerekçelerini anlatacağım. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 2016-2020 yılları arasında 15 bin 627 komiser yardımcısı alımı yapıldığı ifade ediliyor. Her yıl açıklanan komiser yardımcısı yetiştirmek için PAEM (Polis Amirleri Eğitim Merkezi) öğrenci alımlarına baktığımızda ise 2021 yılı için 3 bin, 2022 yılı için 3 bin, 2023 yılı için 3 bin kontenjan görüyoruz.

Bu veriler üzerinden 2016-2023 yılları arasında toplam 24 bin 627 komiser yardımcısı alımına ulaşıldığı anlaşılıyor. İlk alımları dikkate aldığımızda 2016 girişli komiser yardımcıları bugün başkomiser rütbesine gelmiş durumda. Birkaç yıl sonra emniyet amiri olacaklar, 5-6 yıl sonra da emniyet müdürü bandına girecekler. En geç 10 yıl içinde üst rütbe basamaklarına yığılma olağanüstü bir seviyeye ulaşacak. Bugün birinci sınıf emniyet müdürleri için yaklaşık bin kişiyle kadro sorunu yaşayan ve bunu çözemeyen bir sistemin, yarın on binlerce amirin rütbe ve görev dengesiyle ilgili sorunlarını yönetmesi mümkün değildir.

"15 Temmuz sonrasında ihtiyaç analizi ve kariyer planlaması yapılmadan çok yüksek sayıda amir alımı yapıldığı görünüyor"

Yönetim tecrübesi yüksek, verimliliğin zirvesinde olan kurmay aklına sahip yaklaşık bin civarındaki birinci sınıf emniyet müdürünün tecrübesini değerlendiremeyen; en dinamik dönemlerinde emekli eden bir idare, gerçek sorunu halının altına süpürmektedir. Emniyet Teşkilatı'nda hiyerarşik kurumların gereği olarak amirlik sistemi, kurmay akıl ve yönetim tecrübesi üzerine kurulur. Bu dengede amir ihtiyacı yıllar boyu planlanarak, alım sayıları kontrollü tutularak ve terfi zinciri buna göre ayarlanarak karşılanır. Ancak 15 Temmuz sonrası dönemde ihtiyaç analizi ve kariyer planlaması yapılmadan çok yüksek sayıda amir alımı yapıldığı görünmektedir. Bu, Teşkilatı kadro tıkanması, motivasyon kaybı ve verimlilik düşüşü riskine açık hale getirmektedir. Çözüm üretemeyen bir idare, tüm amirleri umutsuzluğa ve verimsizliğe mahkum etmektedir.

"Hiçbir kamu görevlisini 'kin' ya da 'rövanş' duygusuyla tasfiye edemezsiniz"

Bu büyük sorun ortada dururken, önceki gün açıklanan birinci sınıf emniyet müdürlerinin 'ihtiyaç' nedeniyle emekli edilmesi kendi içinde büyük bir çelişki barındırmaktadır. Emekli edilenlerin önemli bir bölümünün, daha önce emekli edilip mahkeme kararıyla göreve dönen isimler olduğu ifade ediliyor. Ali Yerlikaya göreve geldiğinde mahkeme kararlarına uyulacağını ifade etmiş, mahkeme kararıyla dönenleri göreve başlatmıştı. Bu yaklaşım Teşkilat içinde olumlu karşılanmıştı. Ancak şimdi yeniden emekliye ayırma işlemleri, 'yeni gelen eskiyi aratır' dedirten bir tablo yaratmakta, fedakar teşkilat mensuplarının adalet duygusunu ve kurum aidiyetini zedelemektedir. Mahkeme kararları dışında emekli edilenlerin küçük bir kısmının da kişisel ya da siyasi yakınlık, uzaklık tartışmaları üzerinden hedef alındığına ilişkin iddialar varsa, bunun adı yönetim değildir. Suçları varsa emekli ederek değil, görevdeyken gereğini yapın. Yoksa hiçbir kamu görevlisini 'kin' ya da 'rövanş' duygusuyla tasfiye edemezsiniz. Bu yapılan kamu zararına yol açar.

Öncelikli olan, kurmay aklı güçlendirerek, kadro projeksiyonunu şeffaflaştırarak ve teşkilatın terfi-kadro dengesini rasyonel biçimde kurarak sistemi düzene sokmaktır. Bu yapılmadan tecrübeli ve sahada bedel ödemiş yöneticileri alelacele emekliye sevk etmek, sorunu çözmek değil büyütmektir. Son sözüm şudur. Emniyet Teşkilatı'nı plansız alım, tıkalı terfi, keyfi emeklilik ve siyasi tasarruf algısıyla yönetirseniz, yarın kurum içinde disiplin, motivasyon ve kamu güvenliği zedelenir. Bu bir uyarıdır Ali Yerlikaya, hem teşkilatın huzuru hem de milletin güvenliği için akılcı, planlı, liyakat esaslı ve şeffaf bir kadro yönetimi şarttır ve bunu beceremediğiniz ortadadır."