CHP'li Milletvekili İnan Akgün Alp'ten 1 Mayıs Yasağına Sert Tepki

(ANKARA) - CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, İstanbul Valiliği'nin 2025 yılı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'nda yapılacak kutlamaları yasaklama kararına "1 Mayıs kutlamalarını yasaklama kararı hem kanunu hem de mahkeme kararını hiçe saymaktadır" diyerek tepki gösterdi. Alp, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemi ile TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.

CHP Kars Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi İnan Akgün Alp, İstanbul Valiliği'nin 2025 yılı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'nda yapılacak kutlamaları yasaklama kararını hukuka aykırı olarak değerlendirdi. Alp, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemi ile TBMM Başkanlığına verdiği soru öneresinde İçişleri Bakanı'nın anayasayı ihlal ettiğini ileri sürdü.

Alp, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 3. maddesinin, herkese silahsız ve saldırısız şekilde toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı tanıdığını hatırlatarak, Anayasa Mahkemesi'nin 12.10.2023 tarihli kararına dikkat çekti. Alp, "Anayasa Mahkemesi, 1 Mayıs kutlamalarının Taksim Meydanı'nda engellenmesinin, Anayasa'nın 34. maddesiyle güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlali olduğuna hükmetmiştir." dedi.

Alp şunları ifade etti:

"Taksim Meydanı, 1 Mayıs'la özdeşleşmiş bir simge meydandır. 2010, 2011 ve 2012 yıllarında barışçıl bir şekilde kutlanan 1 Mayıs, 2013 yılından itibaren hukuka aykırı bir şekilde engellenmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen, İstanbul Valiliği'nin 1 Mayıs kutlamalarını yasaklama kararı hem kanunu hem de mahkeme kararını hiçe saymaktadır."

Alp, idarenin Anayasa Mahkemesi kararlarının gereğini yerine getirmesi gerektiğini ve Taksim'de 1 Mayıs kutlamalarının güvenli ve barışçıl bir şekilde yapılabilmesi için gerekli önlemleri alması gerektiğini belirtti. Alp ayrıca, "Anayasa Mahkemesi'nin kararının gereğini yerine getirmemek, Anayasa'nın 2, 11, 34, 137 ve 153. maddelerine göre açıkça Anayasal suç işlemektedir." dedi.

Alp, son olarak gösteriler sırasında gözaltına alınan emekçilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.