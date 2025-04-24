CHP'li Konuralp'ten Erdoğan'a Sert Eleştiri: 'Gerçekler Aydınlandığında Sokağa Çıkamayacaksınız'

(TBMM) - CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, TBMM Genel Kurulu'nda; "Sayın Genel Başkanı'mız Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a KKTC Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim'in organize suç örgütü lideri Halil Falyalı'yla ilişkisini sordu. Erdoğan susuyor. Sayın Genel Başkanı'mızın da ifade ettiği gibi Kıbrıs'ta, Kıbrıs kadar büyük bir turp bulunuyor. Turpun büyüğü tehditlerine rağmen sokağa çıkabiliyoruz. Gerçekler aydınlandığında sokağa çıkamayacak olan sizler olacaksınız" dedi.

Yeni Yol Partisi'nin KKTC merkezli "yolsuzluk ve rüşvet" iddialarına konu olan kişilerin mal varlıklarının araştırılması için verdiği öneri, TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Öneriye ilişkin konuşan CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, şunları söyledi:

"Sayın Genel Başkanı'mız Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a KKTC Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim'in organize suç örgütü lideri Halil Falyalı'yla ilişkisini sordu. Erdoğan susuyor. Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde yanında olan bir isim var, Maksut Serim. Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı'nda da Erdoğan'ın yanında. Erdoğan'ın kasası olarak nitelendiriliyor, bu ismin örtülü ödeneği yönettiğini biliyoruz. Bu hazretin bir nevi ağzında gümüş kaşıkla doğmuş bir oğlu var, Yasin Ekrem Serim. Hangi birikimine uygun olarak üst düzey kamu yöneticisi oldu, orası da tartışmalı. Dışişleri Bakanlığı'nda Özel Kalem, ardından Bakan Yardımcılığı, sonra da Kıbrıs'a büyükelçi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarihinin en kısa süreli büyükelçiliklerinden birini yaptı, 7 ay sonra görevinden alındı.

"Boğazınıza kadar batmışsınız"

Neden görevden alındığını soruyoruz, yanıt vermiyorsunuz. Genel Başkanı'mız, 'Uluslararası sularda yüzen gemiler vardı. Bu gemiler durduruldu, bunların yükü nedir' diye soruyor. Bu sorulara yanıt yok. Ama çıktı 2014-2021 yılında suç örgütü lideri Halil Falyalı'nın finans müdürlüğünü yapan şahış her şeyi teker teker anlattı. Bu işin içinde Hakan Fidan, Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve adı geçen kişilerin çocuklarının olduğu iddia ediliyor. 45 kasetten bahsediliyor. Bunların 40'ının ele geçirildiği ama 5'inin ortalıkta olmadığı iddia ediliyor ve bu konularla ilgili olarak hiç kimseyi suçlamaksızın 'Bu iddialara yanıt verin, bu iddiaları geçersiz kılacak, kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama yapın' diyoruz. Cevap vermiyorsunuz. Bu sorulara yanıt vermek yerine; hamaset, hakaret, ağdalı laflar, seviyesiz yanıtlar... Hamaseti bırakın, bu sorulara net olarak yanıt verebiliyorsanız verin. Ama biliyorum ki vereceğiniz yanıt da yok. Boğazınıza kadar batmışsınız.

Turpun büyüğü-küçüğü tartışması var. Sayın Genel Başkanı'mızın da ifade ettiği gibi Kıbrıs'ta, Kıbrıs kadar büyük bir turp bulunuyor. Turpun büyüğü tehditlerine rağmen sokağa çıkabiliyoruz. Sokağa çıkamayan sizsiniz. Barikatlar kuruyorsunuz, barikatları yıkan biziz, sokakta olmayan sizsiniz. Ama görüyorum ki siyasi anksiyeteye yakalanmışsınız. Hakikatten, gerçeklerden ifade edilmesinden korkuyorsunuz. Kimden gelirse gelsin her türlü siyasi söylemden, duruştan, tavırdan korkuyorsunuz ve bizim korkmuyor oluşumuzdan korkuyorsunuz. Fakat emin olun şifayı bizden bulacaksınız. Gerçekler aydınlandığında sokağa çıkamayacak olan sizler olacaksınız."