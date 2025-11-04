Haberler

CHP'li Konuralp: Demirtaş Serbest Bırakılmalı

Güncelleme:
CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş hakkında verdiği hak ihlali kararının kesinleştiğini belirterek, Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği hak ihlali kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Konuralp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Adalet Bakanlığının itirazını reddederek Selahattin Demirtaş hakkında verdiği ihlal kararını kesinleştirmiş oldu. Kesinleşen karara istinaden Sevgili Selahattin Demirtaş vakit kaybetmeksizin serbest bırakılmalıdır. Barış ve adalet için…" ifadesini kullandı.

