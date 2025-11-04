CHP'li Konuralp: Demirtaş Serbest Bırakılmalı

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği hak ihlali kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Konuralp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Adalet Bakanlığının itirazını reddederek Selahattin Demirtaş hakkında verdiği ihlal kararını kesinleştirmiş oldu. Kesinleşen karara istinaden Sevgili Selahattin Demirtaş vakit kaybetmeksizin serbest bırakılmalıdır. Barış ve adalet için…" ifadesini kullandı.