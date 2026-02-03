Haberler

CHP'li Kılıç: Çocukların Söz Konusu Olduğu Yerde Tarafsızlık Yoktur

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Türkiye'den çocukların Jeffrey Epstein'in adasına götürüldüğüne dair iddialar üzerine başlatılan soruşturmanın önemine dikkat çekti ve TBMM'nin de sürece dahil olmasını talep etti.

(İZMİR) - CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Türkiye'den çocukların Jeffrey Epstein'in adasına götürüldüğü iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın önemli ancak gecikmiş bir adım olduğunu belirterek, sürecin TBMM'de de araştırılması gerektiğini vurguladı.

Kılıç açıklamasında şunları kaydetti:

"Çocukların söz konusu olduğu yerde tarafsızlık yoktur. ya çocuğun yanındasınızdır ya da bu karanlığın. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Türkiye'den çocukların Jeffrey Epstein'in adasına götürüldüğü iddialarına ilişkin soruşturma başlatması son derece önemli ve gecikmiş bir adımdır. Çocukların cinsel istismarı iddiaları karşısında susmak da, geciktirmek de, görmezden gelmek de suçtur. Bu mesele bir dedikodu ya da sosyal medya tartışması değil; çocuğun üstün yararı, insan onuru ve devletin koruma yükümlülüğü meselesidir. Eğer bu ülkeden tek bir çocuğun bile böyle bir suç ağına dahil edildiğine dair en küçük bir şüphe varsa, o dosya sonuna kadar açılmalı, kim olursa olsun hesap sorulmalıdır. Yargının başlattığı bu sürecin, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından da araştırma konusu yapılması zorunludur. Çünkü çocukları korumak sadece savcıların değil, yasamanın da tarihsel sorumluluğudur. Bu ülkede hiçbir çocuk; güçlülerin, paranın, ilişkilerin ya da örtbas kültürünün bedelini ödemek zorunda değildir."

Öte yandan  Kılıç'ın, Epstein dosyasının Türkiye bağlantılarının araştırılması için TBMM'ye verdiği araştırma önergesi iki yıldır Meclis'te bekliyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar

Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı: 36 bin lira cezası var

Sakın bunu yaptırmayı unutmayın! Cezası dudak uçuklatıcı
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi

Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla 'Beni affedin' yazmış

Eşini ve oğlunu öldürüp kanlarıyla duvara bu notu yazmış
TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı: 36 bin lira cezası var

Sakın bunu yaptırmayı unutmayın! Cezası dudak uçuklatıcı
Epstein'in dairesinde bir kadınla görüntülenen bakan, kadının kim olduğunu hatırlamadığını söyledi

Epstein'in dairesinde bir kadınla fotoğrafı çıktı hatırlamıyorum dedi
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza

Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza