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(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Bolu'da 10 kız çocuğu ve 3 görevliyi taşıyan araçla irtibatın kesilmesine ilişkin, "En büyük temennimiz çocuklarımızın ve görevlilerin bir an önce sağ salim bulunması. İnşallah bu gece hepimizin içini rahatlatacak güzel bir haber alırız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, devlet korumasındaki 14-17 yaşlarındaki 10 kız çocuğu ve beraberlerindeki 3 görevliyi taşıyan araçla Bolu'da irtibatın kesilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kılıç, paylaşımında şunları kaydetti:

"Devletin koruması altındaki 14-17 yaş aralığında 10 kız çocuğumuz ve beraberlerindeki 3 görevli Bolu'da kayıp!

En büyük temennimiz çocuklarımızın ve görevlilerin bir an önce sağ salim bulunması. İnşallah bu gece hepimizin içini rahatlatacak güzel bir haber alırız."

Kaynak: ANKA