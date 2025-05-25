CHP'li İlgezdi: Sağlık Çalışanlarının Ek Ödemeleri Haksız Kesiliyor

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle Meclis'e verdiği soru önergesinde, verilen disiplin cezaları gerekçe gösterilerek yasaya aykırı şekilde sağlık çalışanlarının ücretlerinde ek ödeme kesintileri yapılmaya başlandığını belirterek, "İdarenin yanlış uygulamalarına ses çıkaran çalışanlara resmen sopa gösterilmektedir. Sağlık kurumlarının idareleri, 'eğer bizim yanlışlarımızı dile getirirseniz, sorgularsanız sizin ek ödemelerinizi keseriz' demektedir. Bu kabul edilemez" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, sağlık çalışanlarının ek ödemelerinde yapılan kesintiyi TBMM gündemine taşıdı. Sağlık Bakanlığı ek ödeme yönetmeliğinin ardından, verilen disiplin cezaları gerekçe gösterilerek yasaya aykırı şekilde sağlık çalışanlarının ücretlerinde ek ödeme kesintileri yapılmaya başlandığını belirten İlgezdi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"Ortada hiçbir hasta şikayeti, mağduriyet, ihmal ya da yüz kızartıcı bir suç olmamasına rağmen, idare yalnızca yapılan yanlışlara itiraz edenlere disiplin hükümleri uyguluyor. 2024'te ek ödeme yönetmeliğine konan düzenleme ile disiplin cezası alanlar ek ödemelerden yararlanamıyorlar. Bu rakamlar aylık 20- 30 bin liralara kadar çıkıyor. İdare kendine muhalif gördüğü hekimleri ve sağlık emekçilerini sindirmek için emeklerini yok sayıyor, ücretlerini kesiyor. İktidarın yanlış ekonomik kararları nedeniyle geçim derdinin en çok arttığı dönemde, idarenin yanlış uygulamalarına ses çıkaran çalışanlara resmen sopa gösterilmektedir. Sağlık kurumlarının idareleri, 'eğer bizim yanlışlarımızı dile getirirseniz, sorgularsanız sizin ek ödemelerinizi keseriz' demektedir. Bu kabul edilemez. Anayasa Mahkemesi 209 sayılı yasanın 5. Maddesinde disiplin cezası ile ödemeyi ilişkilendirilen hükümlerini iptal ederek, döner sermayeye dayalı ek ödemelerin mülkiyet hakkı kapsamında olduğunu tespit etmiş, disiplin cezası alınması halinin mülkiyet hakkına yönelik bir müdahale olarak düzenlendiğini ancak bu müdahalenin kanunla öngörülme şartını taşımadığını belirtmiştir. Yani yönetmelikle ek ödeme kesme cezasının verilemeyeceğini kayıt altına almıştır."

"Anayasa Mahkemesi kararına uygun olarak bu düzenlemeler ne zaman yasa ile yapılacaktır"

İlgezdi'nin soru önergesinde şunlar yer aldı:

"2024 yılı öncesi hiçbir yönetmelikte olmayan bu düzenlemeye neden ihtiyaç duyulmuştur? Bu yönetmeliğin yayımlandığı tarihten bugüne iller ve kişiler bazında disiplin cezası nedeniyle alınamayan ücretler toplamı nedir? Disiplin cezası nedeniyle bu ödemeleri alamayan kişilerin kaçı sendikalıdır? Sendikalı olanların sendikalara göre dağılımı nedir? Sendika bazında alınamayan ödemelerin toplamı nedir? Anayasa Mahkemesinin disiplin cezaları veya bağlı işlemler genel düzenleyici idari işlemlerle (yönetmelik, genelge, genel yazı, tüzük vs) düzenlenemezler, ancak yasa hükmünde düzenlenir hükmüne uyulmamasının gerekçesi nedir? Anayasa Mahkemesi kararına uygun olarak bu düzenlemeler ne zaman yasa ile yapılacaktır?"