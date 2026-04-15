Haberler

Gülcan Kış, Okullardaki Güvenlik Zafiyetini TBMM Gündemine Taşıdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türkiye'de artan okul saldırılarını Meclis gündemine getirerek, güvenlik zafiyetine dikkat çekti. Kış, son olayların münferit olmadığını ve çocukların güvenliğinin sağlanması için acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, son günlerde art arda yaşanan okul saldırılarını Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Kış, hem araştırma önergesi hem de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi vererek, okullardaki güvenlik zafiyetine dikkati çekti.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, yaptığı açıklamada, Türkiye'de iki gün üst üste yaşanan okul saldırılarının artık münferit olmadığını belirterek, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen silahlı saldırıların toplumda derin travma yarattığını kaydetti. Daha önce Erdemli'de yaşanan olayları da hatırlatan Kış, "Bu tablo bir tesadüf değil, açık bir güvenlik zafiyetidir" dedi.

Kış, Anayasa ve TBMM İçtüzüğü kapsamında verdiği araştırma önergesinde, son 10 yılda okullarda artan şiddet olaylarının tüm boyutlarıyla incelenmesini talep etti. Önergenin gerekçesinde; okulların artık çocuklar için güvenli alan olmaktan çıktığına işaret edilerek, fiziki güvenlikten psikososyal destek mekanizmalarına kadar geniş bir alanda eksiklikler bulunduğu vurgulandı. Kış, "Çocuklarımızın yaşam hakkını korumak devletin en temel görevidir. Ancak bugün geldiğimiz noktada bu sorumluluk yerine getirilemiyor" ifadelerini kullandı.

CHP'li Kış, "Günlerdir müfredat tartışmalarıyla, protokollerle, yönetmeliklerle gündem yaratılıyor. Ama konu çocukların can güvenliği olduğunda ortada bir sessizlik var. Eğitimde esas meseleler konuşulmuyor, gerçek sorunlar öteleniyor. Okullarda bir öğün sağlıklı yemek veremeyen bir anlayışın, öğrencinin ve öğretmenin güvenliğini de sağlayamadığı ortadadır" değerlendirmesinde bulundu.

Kış, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelttiği soru önergesinde ise "İki gündür yaşanan bu vahim olaylar karşısında neden suskunsunuz? Okullarda güvenliği sağlamak için ne yapıyorsunuz, ne yapmayı planlıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

