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Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın CHP Grup Başkanvekillikleri Düşürüldü

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CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın grup başkanvekillikleri düşürüldü. TBMM'nin resmi sitesindeki unvanları kaldırıldı. Günaydın, kararın hukuksuz olduğunu belirtti.

Haber : İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın grup başkanvekillikleri düşürüldü. Günaydın ve Başarır'ın TBMM'nin resmi internet sitesindeki "grup başkanvekili" unvanları kaldırıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın grup başkanvekillikleri düşürülerek TBMM'nin resmi internet sitesinde unvanları kaldırıldı. Günaydın, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede kendisine herhangi bir tebligat gelmediğini belirterek, şunları söyledi:

"Bana biraz evvel ulaştı bilgi. Çok açık, bir grup başkanvekilliğinin düşürülebilmesi için yegane yol vardır, parti hukukumuz uyarınca o da güvensizlik oyu verilmesidir. Güvensizlik oyunun sonuca bağlanabilmesi için de milletvekillerinin salt çoğunluğu gereklidir. Yani 70 milletvekili gereklidir. Dolayısıyla böyle bir yöntem olmaksızın grup başkanvekilliğinin düşürülmesi olmayan MYK'nın verdiği hukuksuz kararla söz konusu olabilmiştir. PM yoktur, MYK yoktur ve bu MYK bizim tedbirli olarak sevkimize karar vermiştir. Bu bağlamda verilmiş bir karar. Kararın hukuki olmadığı açık. Siyasi açıdan da etik kodlara uymadığı açık. TBMM'nin buna uymasını da üzüntüyle karşılamak lazım. Ancak olur siyasette böyle şeyler. Biz gerekli duruşumuzu bozmadan devam ederiz."

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, 10 Haziran çarşamba günü toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK), oy birliğiyle aralarında İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın da olduğu dokuz milletvekilini ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk kadarı vermişti.

Kaynak: ANKA
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü

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