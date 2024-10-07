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CHP'li Gökçen'den Ak Partili Çelik'e Tepki: "Katledilen Kadınlar, Serbest Kalan Katiller Algı Değil Gerçek"

CHP'li Gökçen'den Ak Partili Çelik'e Tepki:
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, son günlerdeki kadın ve çocuk cinayetleri üzerine Ömer Çelik'in "Bu eylemlerin cezasız kaldığına dair bir algı oluşturulmaya çalışılıyor" açıklamasına sert ifadelerle tepki gösterdi. Gökçen "Katledilen kadınlar, serbest kalan katiller algı değil gerçek" sözleriyle Çelik'i eleştirdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, son günlerdeki kadın ve çocuk cinayetleri üzerine Ömer Çelik'in "Bu eylemlerin cezasız kaldığına dair bir algı oluşturulmaya çalışılıyor" açıklamasına sert ifadelerle tepki gösterdi. Gökçen "Katledilen kadınlar, serbest kalan katiller algı değil gerçek" sözleriyle Çelik'i eleştirdi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası son günlerdeki kadın ve çocuk cinayetlerine ilişkin "Bu eylemlerin cezasız kaldığına dair bir algı oluşturulmaya çalışılıyor" açıklamasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen'den tepki geldi. Gökçen Çelik'e, "öldürülen kadının ahlakını sorgulayan ortak dile ve bu savunmaları dikkate alan hakimlere yeni mi şahit oldunuz? Günaydın!" sözleriyle yüklendi

Gökçen'in açıklaması şu şekilde:

"İstanbul Sözleşmesi'ni feshettiniz. Katiller çoğaldı, sırtlarını sıvazladınız. Kadınlar öldü, iyi hal indiriminden yeni haberdar olmuş gibisiniz. Türkiye'de, gençler arasında kadın düşmanlığı örgütlendi. Erkekler kadınları tehdit etti, tehdit edilen kadının adresini gidip o adamlara verdiniz. Elektronik kelepçe işe yarar dediniz, kelepçeli adamlar elini kolunu sallayarak katil oldu. Kurumlarınız arasında koordinasyon sıfır. Bir çocuk istismarıyla karşılaşınca jandarma, polis, savcı ve basına iletilen bütün bilgiler ayrı telden çalıyor. Kurumlarınız arasında koordinasyon yok. Şimdi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, infaz sistemindeki sorunları yeni keşfetmişler. İyi hal indirimini yeni mi öğrendiniz? Takım elbise indirimini yeni mi duydunuz? Öldürülen kadının ahlakını sorgulayan ortak dile ve bu savunmaları dikkate alan hakimlere yeni mi şahit oldunuz? Günaydın!

"Bu utanç verici kadın katliamını derhal durduracağız"

Katledilen kadınlar, serbest kalan katiller algı değil gerçek! Bizim bu ülkede bir vahşet daha yaşanmasına tahammülümüz yok. Her gün kadın katliamı olan bir yerde kadınların anneliğini sorgulayanlara karnımız tok. Kaybedecek bir dakikamız, kaybedecek bir tek kardeşimiz daha yok. İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe koyacağız. 6284 sayılı kanunu uygulayacağız. Bu utanç verici kadın katliamını derhal durduracağız."

Kaynak: ANKA / Güncel

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