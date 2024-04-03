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CHP'li Erol Demirhan, Kaş Belediye Başkanlığı görevine başladı

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Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Kaş Belediye Başkanlığını kazanan Erol Demirhan, mazbatasını aldı.

Demirhan, İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldıktan sonra görevi devralmak üzere Kaş Belediye hizmet binasına geldi.

Burada coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Demirhan, önceki dönem belediye başkanı Mutlu Ulutaş'tan görevi devraldı.

Demirhan, buradaki konuşmasında, uzun bir maraton sonunda güzel bir netice aldıklarını söyledi.

Ulutaş'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Demirhan, "İnşallah biz de göreve başladığımız zaman hizmet yapmaya devam edeceğiz. Allah yardımcımız olsun." dedi.

Demirhan ve Ulutaş, makamda karşılıklı olarak birbirlerine çiçek takdiminde bulundu.???????

Törene, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, İlçe Başkanı Mehmet Vural Arıkan, Kaş Belediyesi CHP Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

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