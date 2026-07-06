CHP'li Erbay'dan Aym'nin Hpv Aşısı Kararına Tepki: Hpv Aşısı Bir Lüks Değil, Kanseri Önleyen Koruyucu Bir Sağlık Hizmetidir

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, AYM'nin, HPV aşısı bedelinin iadesi talebinin reddedilmesine ilişkin kararını eleştirdi. Erbay, "HPV aşısı bir lüks değil, kanseri önleyen koruyucu bir sağlık hizmetidir. Rahim ağzı kanseri başta olmak üzere birçok kanser türünü önleme gücü olan bir aşıdan söz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi (AYM) kararında, Alkim İrem Özdemir'in HPV aşı bedelinin ödenmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) karşı açtığı alacak davasının reddedilmesi nedeniyle "maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edildiği" iddiası değerlendirildi. AYM, başvuruda ihlal olmadığına karar verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, karara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada rahim ağzı kanserini önleyen HPV aşısının SGK kapsamına alınmasının hayati öneme sahip olduğunu kaydederek, "Anayasa Mahkemesi'nin HPV aşısının SGK tarafından karşılanmamasını, 'devletin mali imkanları' gerekçesiyle hak ihlali saymaması son derece düşündürücüdür. HPV aşısı bir lüks değil, kanseri önleyen koruyucu bir sağlık hizmetidir. Rahim ağzı kanseri başta olmak üzere birçok kanser türünü önleme gücü olan bir aşıdan söz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Erbay koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Koruyucu sağlık hizmetini pahalı gören anlayışın, yıllar sonra ortaya çıkacak çok daha yüksek kanser tedavi maliyetlerini nasıl karşılayacağını sormak gerekir. Gerçek sosyal devlet, hastalanan yurttaşa sadece tedavi sunan değil, hastalanmasını önleyen devlettir. Eğer bir çocuk ya da genç, ailesinin ekonomik gücü olmadığı için bu aşıya ulaşamıyorsa burada tartışılması gereken yalnızca bütçe değil, sağlıkta eşitlik ve sosyal adalettir. Sağlık harcamalarında öncelik, hastalıkları önlemek olmalıdır. Koruyucu sağlık hizmetlerinden tasarruf etmek, geleceğin sağlık bütçesini büyütmekten başka bir sonuç doğurmaz. Kanseri önleyen aşıya kaynak ayırmayan bir sağlık politikası hem ekonomik hem de toplumsal açıdan sürdürülebilir değildir."

Kaynak: ANKA