CHP Sözcüsü Deniz Yücel, MHP'li Edip Semih Yalçın'a tepki gösterdi

(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın'ın CHP'ye yönelik açıklamalarına tepki gösteren Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Bu saldırgan tavrınızla, Sinan Ateş davasından sıyrılacağınızı sanıyorsanız fena halde yanılıyorsunuz. Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Kaçınılmaz sonda, Sinan Ateş'in katlinde dahli olan herkes adaletten payına düşeni alacak" dedi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın'ın CHP'ye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Yalçın, "2028'de yapılacak seçimler için şimdiden kollar sıvanmış, aleyhimizde algı çalışmalarına hız verilmiştir" iddiasında bulunarak, "solcu gazetecilerin Sinan Ateş cinayetini bahane ederek Erdoğan'ın temasları üzerinden MHP'yi vurma çabasına girdiklerini" ileri sürmüştü.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Yücel, şunları kaydetti:

"MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, MHP'nin 31 Mart Yerel seçimlerinde yakaladığı üstün başarının verdiği özgüvenle, anlaşılan kariyerine senaryo yazarı olarak devam etmeyi seçmiş. Yakın siyasi tarih de dahil olmak üzere muhalif basının tüm eleştirilerini kişisel algılayan Edip Semih Yalçın, adeta tüm dünya bir olmuş MHP'nin kuyusunu kazıyormuşcasına bir psikolojiye girmiş. Her zamanki kin, nefret ve lümpenlik kokan üslubuyla, 6 ilkesinden biri Milliyetçilik olan partimize Milliyetçilik dersi vermeye kalkan, gazetecilik mesleğini icra etmekten başka derdi olmayan gazetecileri, basını ve medya kuruluşlarını hedef gösteren bu şahıs; aklınca mügalatayla, safsatayla suyu bulandırıp hem Sinan Ateş davasıyla ilgili yargı makamlarına mesaj gönderiyor, hem de cinayetin aydınlatılması için çabalayan, kamuoyunu bilgilendiren gazetecileri hedef gösteriyor. Bunları yaparken de 60'lı 70'li yılların siyasi olaylarını çarpıtarak partimizi itham ediyor. Ailesinden bir başsağlığını bile çok gördüğünüz Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in cinayet şüphelilerinden biri eski milletvekilinizin evinde yakalanıyor ama siz pişkin pişkin hiçbir MHP'linin iddianamede adı yok diyorsunuz.

Darbelerin tamamının karşısında olduğumuzun en net delili 15 Temmuz gecesi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in TBMM çatısı altında yaptığı konuşmadır. Açsın tekrar izlesin. 15 Temmuz gecesi Genel Başkanımız meclise açılış çağrısı yapıp meclise giderken MHP'nin ne tepki verdiği, meclise ne zaman geldiği ve darbe girişimine karşı gösterilen ortak tavra ne zaman dahil olduğu muammadır. CHP'yi darbe ile aynı cümlede buluşturmaya cüret edenlere hatırlatmak isteriz; 'Cumhur ittifakı 15 Temmuz gecesi kurulmuştur, hep birlikte sokaklara mücadele ettik' güzellemeleriyle Cumhur ittifakını kutsayanların partilerinin resmi internet sitelerinde 'Halkın sokağa daveti, Türk askeriyle muhtemel bir çatışma içine girmesi vahim bir tehlike olarak önümüzde durmaktadır. Ülkücü hareketin sokaklara çıkarak iç savaş şartlarına hizmet etmesi düşünülemeyecektir' açıklamaları hala yer almaktadır.

"Gazetecilerin saçlarının teline zarar gelirse, Semih Yalçın'dan biliriz"

Halk TV, TV 100, Sözcü TV gibi kurumların ve onurlu, şerefli ve haysiyetli bir şekilde mesleklerini icra eden gazetecilerin isimlerini vererek, basın mensuplarını ve medya organlarını hedef göstermekten artık vazgeçin! Açıklamada isimleri geçen gazetecilerin saçlarının teline dahi zarar gelirse bunu Semih Yalçın'dan biliriz. Şayet MHP bu konuda bir açıklama yapmaz ise, Semih Yalçın'ın açıklamasını MHP'nin açıklaması olarak kabul ederiz. Semih Yalçın'a göre muhalif herkes vicdansız, ahlakı kanayacak kadar ahlaksız, herkes PKK'lı, herkes terörist, en iyi ihtimalle de müptezel! Edip Semih Yalçın'ın Türk basını üzerindeki linç politikası ve baskıları artık kabak tadı vermeye başladı.

"Sinan Ateş'in katlinde dahli olan herkes adaletten payına düşeni alacak"

Yerel Seçimlerde alınan sonuçların hala bir şişirme olduğuna kendini inandırmaya çalışan bu şahıs, gerçeklerden kopuk, hayal dünyasında yaşayan bu tavrıyla ancak ve ancak senaryo yazarlığında başarılı olur. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden, ülkedeki normalleşme yolundaki adımlardan rahatsız olmak, ne devlet adabına, ne siyasetin ağırlığına, ne de ülkücü camianın gönül verdiği MHP'ye yakışmamaktadır. Bu saldırgan tavrınızla, Sinan Ateş davasından sıyrılacağınızı sanıyorsanız fena halde yanılıyorsunuz. Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Kaçınılmaz sonda, Sinan Ateş'in katlinde dahli olan herkes adaletten payına düşeni alacak, Sinan Ateş'in eşi ve çocukları bir nebze olsun huzura kavuşacak! Tek temennimiz budur, adalete güvenimiz tamdır."